朝鮮駐羅馬代理大使失蹤　韓媒：曹成吉潛逃一個月後才申請庇護

韓聯社周四（3日）引述韓國國家情報院透露，朝鮮駐意大利羅馬大使館代理大使曹成吉（音譯，Jo Song-gil）與妻子在2018年11月初離開使館後行蹤不明。有關他的資料漸漸曝光，韓國《中央日報》周五（4日）引述匿名消息人士報道，曹成吉一行人逃離使館後一個月，才向意大利政府提出庇護申請。韓聯社同日引述意大利駐韓國大使館一名負責人透露，曹成吉一職已由另一名朝鮮外交官接替。

現年48歲的曹成吉2015年5月以三等秘書的身份，前往朝鮮駐羅馬大使館任職，其後升任一等秘書。朝鮮2017年9月進行第六次核試，意大利驅逐時任大使文正南（音譯，Mun Jong-nam），曹成吉在同年10月9日擔任代理大使，並在2018年11月任期結束前與妻子突然離開大使館。

韓國《中央日報》周五（4日）引述匿名消息人士報道，曹成吉與妻子2018年11月離開使館後曾匿藏某處一段時間。及後平壤當局有意將其強制遣返，曹成吉於是在12月初向意大利政府提出庇護申請，惟消息人士無透露為何他沒有在潛逃後立即申請庇護。

《中央日報》又引述韓國國會情報委員會幹事、議員金敏基（音譯，Kim Min-ki）及李恩宰 （音譯）分析指，若曹成吉已經獲得政治庇護，最大可能是由意大利政府提供，並相信他目前或許還在意大利國內。

韓聯社周五（4日）引述意大利駐韓國大使館一名負責人透露，意大利大使館代理大使一職在2018年11月20日已由金泉（音譯）接替。不過暫時未知金泉是在曹成吉逃離後才被派往意大利，或是原本就在使館內工作。

（綜合報道）