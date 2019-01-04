【超英趕美】英國智庫：美國國力最強　中國最快2020年升上第二

英國智庫亨利傑克遜協會（Henry Jackson Society）周四（3日）發表研究報告，計算各國的經濟表現、科技、國防及外交影響力等，報告指全球國力最強的國家為美國，緊隨其後是英國及排第三的中國。報告預料，隨住經濟增長及軍事投資增加，中國國力最快明2020年超越英國。

亨利傑克遜協會周四（3日）發表《2019年地緣政治能力審計》（Audit of Geopolitical Capability: 2019）報告，根據經濟表現、科技、國防及外交影響力等，分析非洲人口最多的尼日利亞及G20成員的地緣政治能力。結果顯示，2019年國力最強的國家依次為美國、英國、中國、法國及德國。

報告指英國仍保持第二大國家地位，脫歐紛擾目前仍未對該國國力構成明顯影響，但敦促若英國若要在全球競爭中保持領先地位，應優先考慮加強投資軍事研發及軍隊，並謹慎對待快速擴張的中國所帶來的嚴峻挑戰。

2019年世界十大強國排名 1. 美國 2. 英國 3. 中國 4. 法國 5. 德國 6. 日本 7. 加拿大 8. 澳洲 9. 印度 10. 俄羅斯

智庫首席分析師羅傑斯（James Rogers）認為，中國正致力投資在研發及工業，並迅速擴大其國防預算，預料最快會在2020年超越英國，與美國共同成為世上兩個超級大國之一，並擁有先進的太空及其他戰略資產。

報告發表同日，中國宣布由自主研製的嫦娥四號探測器成功登陸月球背面，並通過「鵲橋」中繼星傳回了世界首張近距離拍攝的月背影像圖，是首次有人類探測器在月球背面軟着陸。

（綜合報道）