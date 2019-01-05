被捕美前海軍陸戰隊成員擁4國籍　英外相斥俄玩弄外交棋局

美國退役海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）上周五（12月28日）在俄羅斯被指涉嫌從事間諜活動被捕。惠蘭同時擁有美國、英國、加拿大和愛爾蘭四國國籍，四國已要求俄羅斯容許外交人員前往探視。 英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）周五（4日）批評俄羅斯利用惠蘭作為棋子，玩弄外交棋局。

侯俊偉接受訪問時說：「我們不同意把個人當成外交棋子擺佈，我們極度擔憂惠蘭，並已提出領事協助。」他續指，惠蘭同時為美國和英國公民，美國將會在事件上擔當主導角色。美國駐俄國大使洪博培（Jon Huntsman）已於周三（2日）前往探望惠蘭。英國亦已要求前往探視。

愛爾蘭外交部周五證實惠蘭擁有愛爾蘭國籍，當局亦已要求前往探視。加拿大全球事務部亦確認會向惠蘭提供領事協助，並正要求俄羅斯當局發放更多有關案件的資料。

48歲的惠蘭出生於加拿大，父母為英國人，於美國密歇根州（Michigan）成長。俄羅斯聯邦安全局（FSB）上周五以從事間諜活動為由，在莫斯科逮捕惠蘭，但並未詳細說明他從事何種間諜活動。惠蘭的家人解釋，惠蘭前往當地是要出席前海軍同袍的婚禮，並計劃返國前到聖彼得堡（St. Petersburg）。

（路透社／美聯社）