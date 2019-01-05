里安納度狄卡比奧秘密作證　助美司法部告一馬貪污案商人劉特佐

美國司法部2018年底就馬來西亞一馬發展公司（1MDB）貪污案，起訴案中關鍵人物、馬來西亞商人劉特佐（Low Taek Jho）。案件最近有新進展。 《華盛頓郵報》周五（4日）引述知情人士報道，被指與劉特佐關係密切的荷李活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），近幾個月在首都華盛頓的大陪審團前秘密作證，配合調查。

《華盛頓郵報》引述消息人士指出，里安納度並不是調查目標，但檢察官認為，他可以就一名馬來西亞商人涉嫌不當挪用1MDB資金洗黑錢及賄賂，提供有用證供。這名馬來西亞商人，相信就是劉特佐。

由於大陪審團的訴訟程序需保密，所以目前尚不清楚里安納度講了甚麼，亦不清楚當局如何在神不知鬼不覺的情況下，讓這名巨星出入聯邦法院。司法部及里安納度均拒絕就報道發表評論，後者發言人曾表示會配合調查，確保在這件事上伸張正義。

一馬貪污案：納吉布繼子阿齊茲（右一）為《華爾街狼人》的製片人，與電影製片人麥克法蘭（Joey McFarland）（左一）、演員瑪歌羅比（左二）及里安納度狄卡比奧（右二）在2014年1月9日出席英國首映禮。（Getty Images）

劉特佐投資《華爾街狼人》

美國司法部2018年11月1日起訴劉特佐及兩名高盛集國（Goldman Sachs）前銀行家，罪名包括洗黑錢和賄賂。案情指出，劉特佐涉嫌不當挪用數十億美元國家資金以賄賂外國官員，在美國購買豪宅、藝術品和珠寶，並投資荷里活電影，包括《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）。

劉特佐被指與多名巨星有關聯，檢察官在法庭文件中指他與里安納度相熟，曾贈予後者名畫及有份投資《華爾街狼人》。這套電影由馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）繼子阿齊茲（Riza Aziz）的紅岩電影公司（Red Granite Pictures）投資拍攝，資金被指源自1MDB公款。

（綜合報道）