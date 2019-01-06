【中美貿易戰】美方代表團規格不高　或為處理專門與技術問題

中美兩國代表團周一至周二（7日至8日）訪華，雙方就貿易問題談判。這是繼中美2018年12月「習特會」達成90日「停火協議」後首次正式會談。 在這次副部長級磋商中，美方負責貿易談判的3名重量級官員也缺席，這或反映談判不會有明顯進展。惟有中國學者認為，有目前兩國經濟不景的情況下，是次磋商的結果還是會較以往樂觀。

在美國代表團訪華前夕，總統特朗普（Donald Trump）在白宮發言時表示，認為美國會與中國達成貿易協議。惟從這次訪華代表團名單看來，此輪談判不會有太大進展。

在2018年12月的二十國集團（G20）峰會期間舉行的「習特會」上，與特朗普列席的有美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）和白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）。路透社12月3日報道，特朗普在會後任命萊特希澤領導90日停戰期間的中美貿易談判。

萊特希澤將缺席未來兩日的磋商，美方的名單上也沒有姆努欽和納瓦羅的名字，反映此輪談判的規格不高。有分析認為，較低規格的代表團談判，是為之後更高級的談判舖路。

現階段談判需要專家團隊。鑑於農業在貿易戰中扮演重要角色，而美方派出的「副部長級」官員也具有相關背景，這或反映團隊更大程度上是為處理專門和技術性的問題。因此，外界預料此輪談判的進展不會太大。

中美貿易戰：中美兩國在2018年12月阿根廷G20峰會上舉行首腦會談，同意達成90日的貿易停戰協議。（路透社）

儘管是次談判規格不高，但有中國學者認為在現時中美兩國經濟前景欠佳的情況下，雙方都希望盡早完成談判，因此對這次談判仍抱有樂觀的態度，也認為結果會比2018年在華盛頓的談判來得更好。

上海復旦大學經濟學院長張軍上周五（4日）出席台灣中華經濟研究院的一場研討會時表示，中國會在市場開放、強迫技術轉讓、網路安全等領域作出讓步，但整體中美經貿關係應該還需時調整。

（中央社）