新加坡航空公司軟件錯誤　逾280名KrisFlyer會員資料外洩

新加坡航空公司（Singapore Airlines）網站因軟件錯誤，導致逾280名KrisFlyer會員帳戶個人資料和飛行資料外洩，有數人護照號碼被或公開。

軟件錯誤緣於前一天公司網站更新。事發在周五（4日）早上2時至下午12時15分。新航其後解釋問題已解決，這是單一軟件錯誤，而且不涉外部入侵公司系統或會員帳戶。

KrisFlyer是新航飛行常客計劃，適用該公司航班及合作夥伴航空公司航班。會員每次搭乘班機、使用信用卡預訂酒店、租用車輛，甚至撥打電話都可賺取KrisFlyer哩數。

新航發言人表示：「我們發現數個個案，情況是消費者登入自己的KrisFlyer賬戶時，在特定情況下可看到其他會員的部分資料。」

公司指出，合計有284個案，當中277人或看到其他會員的名字、電郵、賬戶號碼、會員級別、累積的哩數、近期交易以及日後的航班等資料。剩下7人的護照號碼也可能被公開。

事件由一名KrisFlyer會員Tricia Leo揭發，她周六（5日）在Facebook發文談及事件。她稱在登入網站後，在其個人檔案中看到另一個人的電郵地址。她說，重新再登入後，更看到此人使用新航服務的完整紀錄、往後行程及哩數等。她就此聯絡新航，後者建議她登出系統24小時，並表示公司將做系統升級。