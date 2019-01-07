沙特少女逃家曼谷被截　泰國移民局：不會將她送走

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）稱遭家人虐待，乘機逃往澳洲，但她在泰國曼谷機場轉機之際，卻被沙特官員沒收護照並扣留。 泰國移民局長周一（7日）下午表示，基於安全考量，當天不會將她送往科威特與家人會合。 泰方一度想將她遣送回科威特，但少女稱自己一旦返回家人身邊「100%會被殺」。她將自己反鎖在機場酒店房間內，沒登上遣返她班機。有接觸過她的人權觀察（Human Rights Watch）發文，還原事件經過。

有接觸過她的人權觀察（Human Rights Watch）發文，還原事件經過。

奎農上周六（5日）傍晚抵達泰國曼谷機場，準備轉機往澳洲。一名沙特大使館職員走到她跟前，當場沒收她的護照及機票。沙特和泰國官員說，她會在周一（7日）登上前往科威特的飛機，她的父兄會在當地等她。

在沙特，女性出外旅遊，工作或者讀書，甚至是否能從監獄獲釋，都要獲得男監護人的同意。她準備逃走時，是與家人身在科威特，故不受祖國法例所限，可趁機逃往澳洲。

奎農上周六來到泰國後被扣留，周日凌晨（6日）2時30分開始，用她在1月開設的Twitter帳戶發文。她寫下：「我是一名由科威特逃往泰國的女生。我置身真切的危險中，因為當我在機場等候第二班機時，沙特大使館嘗試迫我返國。」

她也發布一條影片，說明沙特大使館職員在她抵達曼谷時截停她。她後來又在Twitter發布自己護照副本。

奎農周日下午約5時向人權觀察表示，泰國移民部門官員將她帶離機場酒店房間，告訴她因其簽證已被拒不能進入泰境，她必須在周一返回科威特。然後她回到自己的房間。她其實並無申請進入泰境，因其護照及機票已被沒收。

根據人權觀察的說法，泰國政府拒絕讓奎農與聯合國難民署（UNHCR）聯絡尋求庇護。

（人權觀察）