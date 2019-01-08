金正恩第四次訪華　三個細節不同於以往

據《新華社》於北京時間2019年1月8日7時報道，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩應習近平之邀，於1月7日至10日訪華。 這是金正恩繼2018年3月、5月、6月三度訪華之後，第四次訪華。而此次訪問也有三個細節與以往數次不同。

據韓國《朝鮮日報》1月8日報道，金正恩稱作的列車於1月7日22時15分經過中國丹東市車站。而在1月7日便有中國網友在社交媒體微博發文表示，丹東火車站附近道路被封鎖，明顯加強戒備，懷疑將有朝鮮高官到訪。

值得留意的是，火車到達丹東站時並未停下，直接駛出丹東站。列車駛出後，警備立即被全部解除，這一點與以往不同。其次，而金正恩所乘列車通過中朝邊境時，中國方面並未確認車上是否有朝鮮高層人士。其三，不同於金正恩首次訪華時乘坐的專列，金正恩此次所乘列車與普通火車一樣，從外觀上無法辨認。

1月7日晚，丹東火車站附近道路封鎖，隨即便已傳出有朝鮮高官訪華的消息（路透社）

金正恩此次訪華的隨行人員包括夫人李雪主、朝鮮統一戰线部長金英哲、朝鮮最高人民會議外交委員會委員李洙墉、朝鮮勞動黨副委員長朴泰成、朝鮮外務相李勇浩及朝鮮人民武力部長努光鐵（也譯作盧光哲）。

最近幾個月來，各界普遍認為美國與朝鮮即將舉行第二次「特金會」。而此次金正恩第四度訪華，也意味著第二次美朝峰會舉行在即，金正恩需要在那之前與中方進行通報與協調，確保美朝關係的解決符合中朝戰略共識。

2018年3月28日，金正恩乘坐專列首次訪華，中共中央對外聯絡部部長宋濤上車歡迎。此次金正恩則是搭乘普通列車。（視覺中國）

早在2018年12月初，朝鮮外相李勇浩訪華三日，受到習近平及國務委員、外長王毅接見，引發外界注意。因為在朝鮮官方事先報道中，僅公布李勇浩訪問敘利亞及越南的安排，並未表示他會訪華。彼此李勇浩訪問期間就中朝關係及朝鮮半島核問題與中方進行討論，重申中國在半島核問題上的重要角色。如今看來，彼此訪問也是為金正恩此次訪問鋪路。

韓國《韓聯社》1月8日即發文表示，金正恩將與習近平商議第二次「特金會」見面地點，因中國不僅是朝鮮最重要的貿易伙伴，也在緩解美國制裁一事上扮演核心角色。

中朝兩國於1949年建交，今年時值建交70周年，可以預期兩國首腦間的會面與交流，將比以往更加活躍。