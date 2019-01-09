【新聞背後】拒絕延長與通過限制議案　兩個消息對脫歐的啟示

英國脫歐限期正在倒數，在周二（8日）英國傳出兩個重要消息，第一是國會通過了對硬脫歐設下路障，第二是首相府表明無意延長《里斯本條約》第50條。這兩個消息說明了現時英國政壇就脫歐問題出現的新一輪糾纏與危機。

一群支持及反對脫歐的人士在國會前示威，警察在附近維持秩序。（路透社）

英國脫歐限期只餘不足三個月，在3月29日前英國必須決定其脫歐意向。首相文翠珊2018年11月帶來與歐盟談判的脫歐草案，但拖延至今未表決。首相府周二表明無意再拖時間，國會辯論將在下周二（15日）結束，之後隨即進行表決。

工黨議案獲保守黨議員倒戈支持通過

若國會接受草案，英國將可以進行有序脫歐，否則將面臨「無協議脫歐」或硬脫歐的衝擊。但現時因英國政壇仍爭拗不休無法達成共識，前景未明。

國會在周二剛通過了對硬脫歐設下路障的議案。下議院周二通過一項修改預算法，規定英國政府若需要修改稅法以應對硬脫歐，需事先尋求國會批准授權。意味英國政府不可無視國會意願，強行調撥國家預算進行硬脫歐。

議案由在野工黨提出，得到執政保守黨議員如前國防大臣房應麟（Michael Fallon）、前教育大臣簡意寧（Justine Greening）等20人倒戈支持成功通過。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）形容表決為阻止英國硬脫歐踏出重要一步，指無論國會、內閣甚至是全國大多數人都不希望見到國家在無協議下離開歐盟。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）對議案獲得通過表示歡迎，並稱這證明了大多數人都不希望看見英國硬脫歐。（路透社）

無意修改《里斯本條約》第50條

不過相關的議案無法阻止脫歐程序進行，因為還有《里斯本條約》第50條在背後限制。英國實際要避免硬脫歐的一個可行方法，是透過修改《里斯本條約》第50條延長脫歐程序，爭取更多談判時間，甚至撤銷它。

歐盟法院12月曾裁定，英國可以單方面撕毀《里斯本條約》第50條，自行取消脫歐而無需經過其他歐盟成員國同意。而即使延長期限需要其他歐盟成員國同意，亦相信很容易得到歐盟議會通過。

然而首相府周二在表明無意再拖延表決時間同時，表示無意延長《里斯本條約》第50條。這意味3月29日的期限不會更改，英國需在短期內得到軟、硬脫歐的最終決定。

文翠珊正面臨國會、內閣以至黨內的龐大壓力。（路透社）

文翠珊正面臨龐大政治壓力

這兩個消息的影響不謹於此，實際工黨發起的限制政府調撥資金的決議，正代表了國會反對硬脫歐的議員，嘗試透過各種手段，向文翠珊政府施加政治壓力。

因文翠珊拒絕延長脫歐限期，工黨發動議案的目的，就是若英國最終選擇硬脫歐，工黨可以動員保守黨倒戈議員，迫使文翠珊最終轉軚或妥協。內閣反對硬脫歐的議員亦表明，若文翠珊選擇硬脫歐會辭職，有議員甚至威脅要脫離保守黨藉。

文翠珊無法忽視這個龐大的政治壓力，英國政壇就脫歐問題面臨新一輪的危機。