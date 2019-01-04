【英國脫歐】保守黨逾半人反對現有草案　寧無協議脫歐

英國國會下周復會辯論脫歐協議草案。英國調查機構YouGov周五（4日）發布的調查結果顯示，首相文翠珊所屬的保守黨內，過半數人反對文翠珊提出的脫歐協議草案，甚至有逾六成人表示寧願在無協議的情況下脫歐，亦不想接受現時的草案。

調查於12月17日至22日期間進行，訪問1,215名保守黨成員。結果有59%受訪者反對文翠珊提出的協議，只有38%的人支持，又有逾半人指不認為協議尊重2016年公投結果。

調查又問到，如果就文翠珊提出的協議舉行公投，他們會選擇支持現有協議，抑或選舉無協議脫歐。其中只有29%受訪者表示會選擇支持現有協議，64%的人則表示寧願在無協議的情況下脫歐。當中亦有76%受訪者認為，部分對無協議脫歐亂局的描述屬「誇張或無中生有」。

針對協議中的愛爾蘭邊界「補底方案」（backstop），僅得11%受訪者認為方案合理，23%的人指為了達成協議仍值得付上如此代價，另外有40%的人認為英國不應接受任何包含「補底方案」的協議。

負責領導今次調查的倫敦大學瑪麗王后學院（Queen Mary, University of London）教授貝爾（Tim Bale）形容，如果文翠珊希望議員在聖誕假期間，獲選區協會成功說服支持其脫歐協議，恐怕今次會令文翠珊失望。

脫歐協議草案原定於2018年12月表決，惟後來文翠珊押後表決。國會下周開始繼續辯論，並預計將於之後的一星期內投票。文翠珊現時仍嘗試向歐盟就北愛邊界的後備方案，尋求更多保證。

（路透社／電訊報）