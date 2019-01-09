【金正恩訪華】對外對內尋求中國協助　朝鮮遊走在中美權力遊戲間

朝鮮領袖金正恩周一（7日）起第四度訪華，周二（8日）下午與中國國家主席習近平在人民大會堂會談約一小時。 日本放送協會分析指，基於金正恩元旦發表的講話明確指出朝鮮半島正轉向和平，並會更加側重經濟、朝美關係與朝韓關係上，所以金正恩是次訪華主要有兩大原因：對外是磋商第二次「特金會」，對內則是改善國內經濟。

金正恩發表元旦講話雖強調朝鮮半島和平及國內經濟發展，但他在傳遞與美國對話意願的同時，亦警告華盛頓不要誤判平壤的耐性，否則朝鮮將「另尋出路」。可以看出，朝鮮當前對外希望美國解除制裁，突破在國際社會孤立的格局；對內則希望發展國內經濟，這兩方面均需中國協助。

金正恩訪華：朝鮮領袖金正恩周一（7日）起應邀第四度訪華。圖為他與夫人李雪主。（路透社）

訪華原因一：磋商第二次「特金會」

第二次美朝峰會預料會在2019年初舉行，所以相信金正恩此行的其中一個目的，是想在峰會前取得中國這個傳統盟友的支持及意見，並為朝鮮半島建立和平體制取得中方協助。2018年6月第一次「特金會」前，金正恩亦曾訪華會見習近平，希望取得中國支持。

外界預料若第二次「特金會」能如期舉行，朝美定必會磋商無核化具體步驟。但由於朝鮮希望美方先取消制裁，這個矛盾可能會使無核化進展陷入停滯。金正恩新年致辭中的「另尋出路」，亦暗示如果華盛頓對平壤「企硬」，他們可能會放棄談判，回到核試時代。

金正恩訪華：金正恩與特朗普2018年6月在新加坡上演「特金會」，外界預料第二次美朝峰會會在2019年初舉行。（視覺中國）

訪華原因二：尋求協助發展國內經濟

金正恩正在努力令朝鮮經濟更繁榮，所以希望能與中國加強合作；在聯合國能解除制裁方面，平壤亦絕對需要中國的幫助。

金正恩元旦講話中提及，當地重要資源煤炭，將會是國內經濟發展的其中一個重點。不過聯合國的制裁禁運，嚴重損害朝鮮政府收入，加上走私煤炭的成本愈來愈高，所以平壤當局希望將更多煤庫存用於國內自給自足，而不是另覓出售煤炭途徑。

這造福當地民眾更容易購買到便宜的煤，更促進工廠運營，並使國內用電量在2018年亦顯着增加。不過路透社引述分析指，當地老舊的技術很大程度上限制煤對整體經濟的貢獻，這意味煤炭仍不足以扭轉整個經濟，仍需尋求解除制裁。

金正恩訪華：金正恩在元旦講話中表明，當地重要資源煤炭，將會是國內經濟發展的其中一個重點。（視覺中國）

中美貿易談判籌碼

對中國而言，金正恩訪華恰逢中美經貿談判，這可能有助中方在貿易談判更有「牙力」。分析相信北京可能會將金正恩訪華視為談判籌碼，而朝鮮亦試圖利用貿易戰在遊走在中美之間，成為兩國權力平衡遊戲的籌碼，為國內爭取最大利益。

（綜合報道）