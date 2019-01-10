【英國脫歐】 文翠珊再受挫折　脫歐協議若否決需三日內交新方案

英國脫歐限期臨近，國會目前正辯論首相文翠珊（Theresa May）提出的脫歐協議，不過國會周三（9日）表決通過一項議案，假如協議被否決，文翠珊政府需要在三日內提交新方案，比原定的21日限期大為縮短。

英國國會以308對297票通過該建議，當中有17名執政保守黨議員倒戈，包括前教育大臣簡意寧（Justine Greening）、前大學、科學、研究和創新國務大臣吉馬（Sam Gyimah）等。意味一旦國會在下周二（15日）否決脫歐協議，政府需要在三個工作天內提出「B計劃」，換言之，新計劃將在1月21日前出爐。

而發動倒戈的前檢察總長葛偉富（Dominic Grieve）表示，自己是為了表達對脫歐危機的憂慮而決定挺身而出。他又認為文翠珊應該積極研究後備方案，而不是到比利時再與歐盟商討尋求更佳協議。

英國廣播公司（BBC）指，第二次公投或成為「B計劃」的其中一個可能。事實上簡意寧等倒戈黨員亦希望可以舉行第二次公投決定國家命運。

今次亦是繼周二（8日）後，文翠珊政府在脫歐問題上再受打擊，國會當日通過一項修改預算法，規定英國政府若需要修改稅法以應對硬脫歐，需事先尋求國會批准授權。意味英國政府不可無視國會意願，強行調撥國家預算進行硬脫歐。

（英國廣播公司／路透社）