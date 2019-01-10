特朗普與民主黨領袖會面遊說建圍牆被拒　「發爛渣」離場批嘥時間

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（9日）與民主黨國會領袖會面，希望就結束政府停擺及興建邊境圍牆爭取支持。不過民主黨堅拒合作，結果特朗普以浪費時間形容會面成果，而民主黨則指他「發爛渣」。

特朗普周二（8日）在白宮發表電視講話，闡述美墨邊境現況，遊說民眾支持興建美墨圍牆，並將政府停擺責任歸咎於民主黨後，周三與該黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）會面。期間特朗普問佩洛西會否支持興建圍牆，對方以「不」回應，特朗普隨即拋下一句「我們沒有話題可以談」後離開。舒默認為大家再次目睹特朗普因達不到目的而發脾氣的場面。

特朗普其後於Twitter提到有關會面時，指會面是完全浪費時間。

民主黨於特朗普發表電視講話後反駁特朗普的論點，表明所有人同意要保護邊境。佩洛西批評特朗普以美國人民作為人質製造危機，並提到眾議院已在新國會會期首日，通過重開政府的法案，只是特朗普拒絕簽署不包建牆費用的法案。

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月9日

（路透社）