民主黨領袖斥特朗普「製造危機」　籲先重開政府再協商邊境問題

美國總統特朗普周二（8日）發現全國電視講話，重申必須興建美墨圍牆解決邊境「人道和安全」危機。 民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）同日回應，斥特朗普利用講話「製造危機」。舒默呼籲應首先結束政府局部停擺，再繼續協商邊境問題。

佩洛西批評特朗普刻意利用講話「製造危機」，選擇以「恐懼」說服美國人支持建牆，但民主黨希望以「事實」來闡述。佩洛西亦反駁特朗普的言論，表明所有人同意要保護邊境。她說：「事實是：特朗普總統必須停止以美國人民作為人質，必須停止製造危機，並必須重開政府。」

佩洛西亦提到，眾議院已在新國會會期首日，通過重開政府的法案，只是特朗普拒絕簽署不包建牆費用的法案。

舒默則表示，特朗普應先重開政府再協商邊境問題，因為「並沒有理由傷害數以百萬計的美國人」。舒默續指，兩黨均同意要保護邊境，但「美國的象徵應該是自由神像，而非30呎高的圍牆」。

他又指，特朗普曾承諾會使墨西哥為圍牆「埋單」卻失敗，現時又未能說服國會或美國人承擔費用。他說：「美國民主不是如此運作。 我們不會由耍脾氣的人管治。」

（綜合報道）