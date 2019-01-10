【美國政府停擺】公務員「被放假」太悶返校學習：我只想返工

美國聯邦政府部分停擺多日，約80萬名公務員受影響，被迫無薪工作或放假直至財政預算案通過為止。 放無薪假的公務員一方面為生活開支煩惱，另一方面百無聊賴。有見及此，美利堅大學（American University）周二（8日）舉辦免費學習日，讓他們排解苦悶及擴展人際網絡，但有公務員仍指「我只想回去上班。」

課程主題包括瑜伽、演講、播客（podcast）、政治投票學等，有550名公務員報名參加。

美國商務部資深官員桑托（Adam Santo）說：「我老婆很高興能把我趕出去。」他已經窩在家中近3周，「照顧女兒、做家務、煮晚飯和洗衣服」。

在財政部任職的加利普（Matthew Garlipp）則樂觀地表示：「我的狗多了一些和我相處的時間，牠非常享受！」他又坦言：「來這裏只是為了找點事做，這是一個出門走走、增加知識的好機會。」他最後還是加了一句：「我只想回去上班。」

不過，最令一眾公務員頭痛的，不是生活沉悶，而是不斷累積的賬單。現時已有約1000名政府僱員因為無力支付房租、貸款和信用卡等開支，而在網上眾籌。

美國農業部員工特拉斯克（Marcela Trask）認為，最難受的是對未來茫無頭緒，不知道情況會持續多久。她說自己算「幸運」，因為丈夫不是公務員，所以家庭仍能維持部分收入；但如果政府繼續停擺，「我們就得用存款來付按揭和託兒費用」。

（綜合報道）