美國政府停擺點收科？　「打和super」抑或繼續累鬥累

美國聯邦政府局部停擺周四（10日）踏入第20日，總統特朗普和民主黨仍在建牆一事上寸步不讓。
如果僵局持續，今次就有機會打破華府有史以來最長停擺紀錄的21日，但換來的卻是民眾怨聲載道。隨民怨愈積愈深，雙方承受的壓力就愈大，到底最終會是特朗普還是民主黨勝出這場政治較量？抑或是雙方各讓一步「打和super」？
頒緊急狀態令強行建牆？
特朗普上周五（4日）揚言會考慮頒緊急狀態令，利用總統權力，繞過國會徵用國防開支興建邊境圍牆。外界曾一度猜測特朗普會否在周二（8日）的「黃金時間」電視講話中宣布進入緊急狀態，但最終未有頒令。惟白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）周三（9日）表示，頒緊急狀態令仍是其中一個可能的方案。
不過頒令建牆的做法很有可能會引發連串法律訴訟。有專家指，從法律角度而言，特朗普有權這樣做，但做法超出既往的界線。加上美國在一年後迎來大選年，特朗普或者未能在極具爭議的舉動上，爭取到共和黨全數支持。
美國政府停擺：特朗普周二（8日）發表全國電視講話，闡述美墨邊境現況，並繼續遊說民眾支持興建美墨圍牆。（路透社）
民主黨妥協？ 特朗普「跪低」？
另一個可能出現的結果就是有其中一方「舉白旗」退場。民主黨有機會為求重開政府而單方面向特朗普妥協，但鑑於目前政治氣候，民主黨「投降」機會不大。在剛過去的中期選舉中，民主黨成功重掌眾議院，民調亦反映部分選民眾質疑圍牆功效，甚至愈來愈多人認為特朗普要為停擺負責任。種種因素都為民主黨提供足夠政治本錢持續抗爭。
至於特朗普亦有機會因面臨巨大政治風險而讓步。身為總統，特朗普有責任維持聯邦政府正常運作，但停擺不但導致國家公園和博物館被迫關閉，甚至影響到機場正常運作，航空安全受威脅。特朗普雖一直將責任歸咎於民主黨，但在民眾眼中他亦難辭其咎。不過考慮到要履行競選承諾，特朗普亦不會貿然妥協。
美國政府停擺：特朗普周三（9日）與民主黨國會領袖會面，希望就結束政府停擺及興建邊境圍牆爭取支持。不過民主黨堅拒合作，結果特朗普以浪費時間形容會面成果，而民主黨則指他「發爛渣」。（美聯社）
一人退一步 海闊天空
隨時間過去，停擺對民眾的影響就愈「入肉」，雙方有機會考慮各讓一步互相妥協。可行的方案包括以「追夢者」計劃換取民主黨支持美墨圍牆撥款、以鋼材興建圍牆取代混凝土圍牆、削減建牆預算或以其他方法加強邊境保安，例如部署更多全地形車和巡邏馬匹，以及設置大型金屬探測器檢查貨車和巴士，杜絕不法活動。
在國會內，民主黨一方面在建牆一事上「企硬」，另一方面亦積極尋找方法盡快重開政府。在新國會會期開始首日，由民主黨掌控的眾議院就已通過不包建牆費用的撥款法案，以解決聯邦政府停擺等問題。當中亦有少數共和黨人投下贊成票。民主黨眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）重申，民主黨眾議員同意通過共和黨參議員早前的法案重開政府，又指民主黨相信每過一天就會有更多共和黨人願意就問題協商。
美國政府停擺：停擺期間，大批聯邦僱員需要無薪工作或被迫休假，外判工甚至無法在日後討回期間損失的薪金。（美聯社）
僵局持續 民眾成「出氣袋」
如雙方堅持寸步不讓，停擺亂局就只會持續下去。80萬公務員繼續「無糧出」或被迫無薪工作，其中運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）部分保安人員已申領病假，導致機場人手缺乏，對航空安全造成一定影響。
有聯邦僱員透過網上眾籌或兼職，以應付房租、貸款和信用卡等生活開支。有苦主指，自己銀行戶口結餘只剩下169美元（約1300港元）。
多個部門陸續用畢轄下的資助計劃和服務資金。農業部轄下的「補充營養援助計劃」（SNAP，或稱食物券）和「婦幼營養補助計劃」（WIC）亦將受到波及。
政府停擺雖然只是「局部」，但對民眾生活以至美國經濟的影響卻遠深重大。
（路透社／英國廣播公司）