美國政府停擺點收科？　「打和super」抑或繼續累鬥累

美國聯邦政府局部停擺周四（10日）踏入第20日，總統特朗普和民主黨仍在建牆一事上寸步不讓。

如果僵局持續，今次就有機會打破華府有史以來最長停擺紀錄的21日，但換來的卻是民眾怨聲載道。隨民怨愈積愈深，雙方承受的壓力就愈大，到底最終會是特朗普還是民主黨勝出這場政治較量？抑或是雙方各讓一步「打和super」？