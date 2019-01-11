特朗普取消出席達沃斯經濟論壇　將缺席責任歸咎於民主黨

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（10日）前往視察墨西哥邊境時，在Twitter宣布取消到瑞士出席達沃斯經濟論壇，並將這次「甩底」歸咎於民主黨阻礙邊境圍牆撥款。

特朗普的Twitter留言指出：「由於民主黨在邊境安全問題拒絕妥協，以及國家安全的重要性，我遺憾地宣布取消出席達沃斯論壇」。《華爾街日報》周三曾報道，他須大機會缺席論壇，改由財長姆努欽（Steve Mnuchin）代表出席，而美國代表團的規模亦可能受到限制。

美國政府多個部門受到臨時撥款未能通過而停擺接近三星期，特朗普周二（8日）發表全國電視講話後，再與民主黨兩院領袖會面，結果不歡而散。他更暗示不排除宣布國家進入緊急狀態，屆時可繞過國會，徵用軍費建牆。

【美國政府停擺】眾議院通過開支法案　白宮顧問：建議特朗普否決
美政府持續停擺　特朗普或取消出席世界經濟論壇
特朗普：我有權頒布緊急狀態令建圍牆
特朗普與民主黨領袖會面遊說建圍牆被拒　「發爛渣」離場批嘥時間

（路透社）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。