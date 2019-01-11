特朗普取消出席達沃斯經濟論壇　將缺席責任歸咎於民主黨

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（10日）前往視察墨西哥邊境時，在Twitter宣布取消到瑞士出席達沃斯經濟論壇，並將這次「甩底」歸咎於民主黨阻礙邊境圍牆撥款。

特朗普的Twitter留言指出：「由於民主黨在邊境安全問題拒絕妥協，以及國家安全的重要性，我遺憾地宣布取消出席達沃斯論壇」。《華爾街日報》周三曾報道，他須大機會缺席論壇，改由財長姆努欽（Steve Mnuchin）代表出席，而美國代表團的規模亦可能受到限制。

美國政府多個部門受到臨時撥款未能通過而停擺接近三星期，特朗普周二（8日）發表全國電視講話後，再與民主黨兩院領袖會面，結果不歡而散。他更暗示不排除宣布國家進入緊急狀態，屆時可繞過國會，徵用軍費建牆。

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月10日

（路透社）