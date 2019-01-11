三俄羅斯記者中非遇襲死亡　親俄警官或背後策劃

三名俄羅斯記者在2018年7月於中非共和國（Central African Republic）被殺。有新證據顯示，事件是由當地一名高級警官策劃，該名警官甚至暗地與俄羅斯有聯繫。據指，三名俄羅斯抵達中非後，行蹤一直被人監視。

三名記者分別為著名戰地記者Orhan Dzhemal、多次憑紀錄片得獎的導演Aleksandr Rastorguyev和攝影師Kirill Radchenko。他們原定前往中非調查俄羅斯私人軍事外判商的活動，但在中部城鎮錫布（Sibut）外23公里一個路障受到襲擊死亡，而接載他們的司機則生還。

最近有新證據顯示，三人的死是經過精心策劃。美國有線新聞網絡（CNN）查閱過有關通話記錄，發現他們的司機在事發當日一直與一名高級警官保持聯絡。該名警官與當地的俄羅斯外判商有聯繫，當中大部分甚至與俄羅斯政府有緊密合作。事發當日，警官甚至乘坐另一架汽車跟隨三名記者離開首都班吉（Bangui）北行。

當時官方對事件的解說是「他們在錯誤的時候出現在錯誤的地方」，為土匪或叛亂份子的受害者。但由於司機在事件中生還，加上車上無任何貴重物品遭搶走，令人懷疑官方的解釋。

（美國有線新聞網絡）