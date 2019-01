西非國家加蓬傳軍事政變　政府稱已控制局勢　5人被捕

位於非洲西部、石油蘊藏量豐富的加蓬(Gabon)周一(7日)早上傳出發生軍事政變。政府稱情況已受控制。政府發言人指出,5名參與行動的軍人已被捕。

當地時間早上約6時30分(香港時間下午1時30分),數名軍人衝入位於該國首都利伯維爾(Libreville)的國家廣播電台辦公區。他們讀出一段聲明,宣布成位「國家復位委員會」,並呼籲民眾起義。

有一影片在這段期間在社交網站流傳,其中有份出鏡的是陸軍中尉加比昂(Kelly Ondo Obiang)。他自稱代表一個名為Patriotic Movement of the Defence and Security Forces of Gabon(暫譯:加蓬國防和安全部隊的愛國運動)組織,特別呼籲年輕人「掌握自己的命運」。

武裝份子呼籲該國軍人為國家利益着想,要控制國內交通系統、軍火倉庫以及機場。

現任總統掌權50年 國外養病

政府發言人馬潘古(Guy-Bertrand Mapangou)表示:「情況已恢復平靜,憲兵一直駐守及控制電台及電視台總部附近整個區域,情況已全在控制中,一切恢復正常。」英國廣播公司(BBC)報道,市內有坦克及裝甲車。

馬潘古指出,叛亂份子聲明中提及的陸軍將領、民間及反對派領袖,還有他們潛在的支持者都會受查。

加蓬已由總統邦戈(Ali Bongo)的家族統治長達50年。他目前在國外養病。他自2009年從其父奧馬爾・邦戈(Omar Bongo)手上接下總統之位。他2016年在尋求連任的選舉中險勝。該次選舉在暴力以及外界指控作弊的爭議聲中完成。

英國廣播公司(BBC)的記者姆巴丁加(Firmain Eric Mbadinga)指出,這次政變令人意外,因軍人通常被視為效忠邦戈家族。軍方的人多數以總統衛隊成員為主,都是來自邦戈的家鄉。