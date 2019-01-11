揭緬甸軍鎮壓羅興亞人判囚7年　路透社兩記者上訴遭駁回

緬甸兩名路透社記者瓦倫（Wa Lone）和覺梭吳（Kyaw Soe Oo）因報道緬甸軍方鎮壓羅興亞人，2018年9月3日被緬甸法院裁定違反《政府機密法》（Official Secrets Act）罪成，判囚7年。 高等法院周日五（11日）駁回兩人上訴，指二人未能提供足夠證據證明自己清白，又強調7年刑期是「合適的懲罰」。路透社批評判決不公，指兩人被囚是因為當權者試圖掩蓋真相。

負責審理的緬甸高等法院法官形容，7年刑期是一個適當的懲罰，又指二人未能提供足夠證據證明自己清白。上訴被駁回後，辯方仍可向國家最高法院提出進一步上訴。

路透社總編輯阿德勒（Stephen J. Adler）隨後發聲明指：「今天的裁決是對瓦倫及覺梭吳的另一種不公義。他們被囚在監獄只有一個原因：政權企圖掩蓋真相。」阿德勒表明，報道新聞不是犯罪行為，又指事件反映緬甸並無新聞自由，並對當地法治和民主存在疑問。

辯方2018年11月向高等法院提出這次上訴，指緬甸法院的判決有誤，並將證明自身無罪的責任，由檢方推到到兩名記者身上。瓦倫及覺梭吳堅稱遭警方設局陷害，又指被捕後遭嚴刑逼供。

瓦倫和覺梭吳為緬甸公民，他們2017年12月12日應當地警局邀請於仰光共進晚餐，期間二人收取警方提供的一些文件時被捕。當局指控他們非法從兩名警察手中獲取重要機密文件，並與外國傳媒機構分享。

兩人被捕前主要負責報道羅興亞（Rohingya）難民危機，以及該國軍方於若開邦鎮壓羅興亞人的行動。2017年他們調查報道10名羅興亞人被緬甸軍人處決一事。

美國《時代》（TIME）周刊2018年度風雲人物得主，是多名遇害、被囚或無懼打壓的記者，周刊稱之為「守護者」（The Guardians），當中包括瓦倫和覺梭吳。

（路透社）