郵輪「海洋綠洲號」爆諾如病毒　277人中招

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皇家加勒比國際郵輪公司（Royal Caribbean International）的海洋綠洲號（Oasis of the Seas）爆發諾如病毒（Norovirus），船上277名旅客和船員染病。公司決定讓郵輪提早返航，並向旅客全數退款。

公司發言人托里斯（Owen Torres）表示，涉事郵輪周日（6日）從佛羅里達州（Florida）卡納維拉爾港口（Port Canaveral）啟航，展開為期7天的旅程。但由於爆發諾如病毒，郵輪將提早1天返航，周六（12日）返回港口。托里斯指，提早返航讓公司有足夠時間清潔，為下次航程作準備。

有乘客周三（9日）在社交媒體上稱，郵輪在牙買加法爾茅斯（Falmouth）靠岸後，乘客被迫留在船上，不准登岸。據原定行程，旅客可以在當地登岸一天觀光。

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（美聯社／RT）

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