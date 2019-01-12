美政府局部停擺時間追平紀錄　經濟損失每日逾33億元

美國政府停擺周五（11日）踏入第21日，平史上最長停擺時間紀錄。有分析指，如停擺持續多兩周，美國經濟損失將高達60億美元（約468億港元），比起美墨圍牆的造價更高。另外亦有投資網站估算，政府停擺最終會導致每月損失130億美元（約1014億港元），即平均每日損失4.3億美元（約33.5億港元）。

根據標普全球評級（S&P Global Ratings）估計，如果停擺持續多兩周，美國經濟損失將高達60億美元，比起特朗普堅持興建、索價57億美元（約447億港元）的美墨圍牆成本更大。而截至周五，國家經濟損失已達36億美元（約282億港元）。

標普首席美國經濟師博維諾（Beth Ann Bovino）表示，估計美國政府每周因停擺而損失12億美元（約94億港元）的季度實質國內生產總值（real GDP）。她說：「這個數目雖然對全球最大經濟體來說似乎微不足道，但對本地工人來說意義重大，他們在無出糧情況下仍要應付家庭開支。」

投資網站The Motley Fool估計，停擺最終會導致美國每月損失130億美元，即平均每日損失4.3億美元。分析只計算兩個經濟活動的來源，包括政府未向員工發放的薪金，以及即將耗盡資金的聯邦收入援助計劃。因此預計實際經濟損失還會更大。

（CNBC／The Motley Fool）