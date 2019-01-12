華為加拿大公司事務高級副總裁離職

在華為面對多個國家不友善舉動之際，已為華為加拿大效力逾7年、負責公關事務的副總裁布拉德利（Scott Bradley）離職。 布拉德利是人脈甚廣的公關要員，也是努力將華為描繪成對加拿大經濟發展有利的人，但他在本周較早時已悄然離開公司。

他在LinkedIn發布貼文公布離職的消息，但沒有說明原因。

路透社取得華為加拿大公司總裁李紅波（Eric Li）對員工發布的備忘錄稱，未來如有需要，布拉德利將擔任華為特別顧問。

布拉德利2011年加入華為，負責公關工作，亦替公司做遊說工作。華為副董事長孟晚舟12月1日在多倫多被捕後，在她尋求保釋期間，他也曾在法庭露面。

布拉德利周五（11日）接獲加拿大《環球郵報》查詢時，拒絕討論有關他離職的事。他周五向華為加拿大發出的備忘錄指出，其離職並非事出突然，而是過去1年半間某個時間與華為達成共識。

波蘭拘華為高層：按網上資料，王偉晶是華為駐波蘭的銷售總監。

華為面對美國及其他國家對華為產品安全問題嚴格審查。包括美國、澳洲及英國等政府指控華為的產品會為北京政府監控用家。華為一直否認其事。

繼孟晚舟12月被捕後，再有該公司員工被拘。波蘭國內安全局（Internal Security Agency）周五拘捕一名波蘭人及一名中國公民，懷疑他們從事間諜活動。涉事中國人是華為駐波蘭的總監級員工，名字是Weijing W，並使用另一名字Stanislaw Wang。

網上資料顯示，王偉晶（Stanislaw Wang）自2017年起出任華為駐波蘭銷售總監，他之前是華為駐波蘭的傳訊總監，過去在2006年至2011年，曾在中國駐波蘭格但斯克（Gdansk）總領事館工作。他畢業於北京大學。

（綜合報道）