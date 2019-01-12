【強徵勞工】日本韓國矛盾加劇　雙方言論火上加油陷關係低谷

日本與韓國最近因解散「慰安婦」基金會、二戰強徵勞工事件，以及雷達照射事件等矛盾，韓國總統文在寅及日方官員的最新表態，外界更認為是在這些問題火上加油，兩國關係再陷低谷。

日本二戰時期強徵勞工事件繼續發酵，韓國大邱地方法院周二（8日）接受並允許原告團體的申請，扣押新日鐵住金在韓國的資產，引來日方抗議。官房長官菅義偉周三（9日）表示，日本政府有意就1965年日韓協議與韓方交涉。

韓國總統文在寅周四（10日）在新年記者會上，被日媒問及有關問題，表示韓國政府會尊重司法判決，又指這是歷史不幸衍生的問題，並非韓國政府製造出來。文在寅認為，日方應在相關問題更虛心，不應把事件當成政治爭論點。

有關言論引起日本強烈不滿，日本放送協會（NHK）指出，文在寅當時流露不願回答日本記者的態度，亦無回答是否應日方要求，就1965年日韓協議再作磋商。

日本外務省周五（11日）反駁稱是韓方舊事重提，外務副大臣佐藤正久在Twitter指，文在寅不僅沒回覆日本的磋商要求，反而發出不正視事實的言論。官房長官菅義偉同日批評，文在寅的言論意圖把韓方責任轉嫁日方，令人遺憾。

針對韓日就文在寅發言的互相譴責，兩國媒體均認為雙方矛盾正進一步加深。韓國《朝鮮日報》稱，文在寅在記者會上的發言，可能是就日本首相安倍晉三提出要向國際法院起訴的正面應對，並引述外交界人士指，雙方言論均是近期韓日矛盾嚴重程度的「旁證」。

（綜合報道）