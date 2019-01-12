【法國黃背心運動】周末再有示威　遊客怕怕唔敢去

法國「黃背心」示威運動繼續燃燒，數以千計民眾周六（12日）上街，警方嚴陣以待，以防再次爆發警民衝突，在遊行未正式開始前，警方已拘捕24人。 法國旅遊發展署（Atout France）指，黃背心運動令外籍遊客卻步，受示威影響，巴黎機場的國際旅客人數已下跌至少5%。

黃背心示威者周六（10日）清晨開始在巴黎市內聚集，警方在香榭麗舍大道（Champs Elysees）布防，亦在多座政府大樓加強保安；銀行及商戶亦做足預防措施，有商舖關門。

巴黎警方表示，在周六示威開始前已拘捕24人，他們涉嫌試圖攜帶武器示威。當局預料本周的示威會更大規模及更激烈，為防範再有暴力事件發生，當局在全國部署8萬名安全部隊及警察。

法國旅遊發展署（Atout France）署長蒙泰（Christian Mantei）周五（11日）表示，黃背心運動令外籍遊客卻步，受示威影響，2018年12月巴黎機場的國際旅客人數較2017年同期下跌5%到10%；2019年1到3月國際班機飛往巴黎的訂票率亦減少約6.8%。國務秘書勒穆安（Jean-Baptiste Lemoyne）則指，各國情況略有不同，歐洲遊客的反應較正面，而亞洲遊客較擔心。

（綜合報道）