華府停擺要無薪工作　加拿大空管人員送薄餅予美國同業表支持

美國聯邦政府局部停擺周日（13日）踏入第23天，當地約有1萬名空中管制人員受政府關門影響，由2018年12月底起需要無薪工作，與他們合作管理北美空域的加拿大空管人員為表支持，過去數天自發請他們食數百個薄餅。

加拿大空中交通管制協會主管達菲（Peter Duffey）周日表示，這種自發性行動在上周四（10日）開始，首先由加國埃德蒙頓（Edmonton）控制中心員工發起，他們自費請美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）空管人員食薄餅。

上述行動隨即獲加拿大多個地方的控制中心員工響應，相信美國最多有36個地方的控制中心收到加拿大員工訂購的薄餅。達菲估計，截至周日下午，美國空管人員已收到300個薄餅，他們當中不少人更在社交網站表示謝意。

Our Canadian counterparts providing solidarity snacks to their adjacent FAA facilities. Thank you, CATCA and @navcanada. — Chicago TRACON NATCA (@ChicagoTRACON) 2019年1月13日

（加拿大星報）