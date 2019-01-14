【英國脫歐】北愛民主統一黨：歐盟「保證信」力量遠遠不夠

英國脫歐協議表決前夕，來自歐盟的「保證信件」周一（14日）出爐，內容主要是對北愛爾蘭邊界的「補底方案」（backstop plan）問題上提供更多保障。惟北愛民主統一黨（DUP）強調，信件的效力遠不足夠。

英國首相文翠珊（Theresa May）政府表示，歐盟的信件為推行「補底方案」之規定提供了更多保障。

DUP副主席杜立志（Nigel Dodds）接受英國廣播電台訪問時表示，文翠珊2018年12月延遲表決時曾提及，將會就「補底方案」獲得具法律約束力的保證，但他認為「這封信件明顯不具有法律約束力」。

此前脫歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）接受保守黨和DUP的動議，要求歐盟必須保證「補底方案」只屬暫時過渡協議，以避免無設期限的方案把英國困於歐盟規則中。

DUP議席雖不多，但它與保守黨合組執政聯盟，DUP的表態對方案前程也有影響。脫歐方案須在國會獲得320票才可通過。保守黨目前佔317席，連同DUP的10席，剛好327席。惟執政聯盟並非一面倒支持議案。路透社上周五（11日）統計結果，只有29名議員表明會支持方案；選擇否決的有69人，當中包括16名保守黨人。

歐洲議會（European Parliament）保守派、歐洲人民黨（EPP）議會領袖韋伯（Manfred Weber）周一呼籲英國國會議員支持文翠珊的方案，並表示歐洲議會已準備好正式批准方案。

文翠珊在一封寄往歐盟的信件中表示，部分英國和歐洲政客懼怕「補底方案」的安排是「完全不合理」（entirely unwarranted）。

（路透社／英國廣播公司）