英國脫歐大禍臨頭　代議士用處何在？

本周二（15日），英國國會將對首相文翠珊提出的脫歐方案進行表決。事前，不少人預料方案難獲通過。就此，文翠珊日前發表署名文章，公開呼籲議員「停止玩弄遊戲，為國家做正確的事」。文翠珊雖指出了部分政客為求選票，忽略了社會整體利益的投機者思維，但無助解決當前的政治困局。一旦方案遭否決，不僅文翠珊的相位或難逃一劫，全國亦要另覓出路，包括考慮單方面推遲脫歐、提前大選、甚或以「二次公投」來收執殘局。一眾政客只有認清處境，引領民眾理性地討論種種方案的利弊，方可在風高浪急的情勢中找到方向。

英國脫歐：文翠珊盡力向歐盟要求在脫歐協議上獲取更多保證，以游說國會議員通過議案，但成效不大。（視覺中國）

向左走、向右走都是死路一條？

文翠珊的脫歐方案須在國會獲得320票才可通過。雖說執政保守黨和盟友北愛爾蘭民主統一黨（DUP）共有327席，惟已有報道指出執政聯盟中，僅有29名議員表明支持方案，可見方案獲通過的機會微乎其微。正因如此，不論政黨和民間，近日都紛紛提出其他替代方案，如推遲脫歐、向英揆提出不信任動議，甚或二次公投等，以避免方案遭否決後，英國被迫接受硬脫歐。

儘管另有報道指出，歐盟正準備把脫歐限期至少推遲至7月，但此舉充其量只能為英國爭取更多時間，後續還須看英國社會能否認清處境，求同存異，提出既符合英國利益和民情，且歐盟又能接受的「最終方案」。不過，現時距離預定的脫歐期限只有兩個多月，上述各項方案能否協助英國擺脫陰霾，難言樂觀。

英國脫歐：文翠珊表明不會延長脫歐程序，並指英國需在3月29日脫歐。惟按現時國會情況，議案獲通過的機會非常小。（路透社）

觀乎提案，大多都是紙上談兵。例如，在野工黨有意在文翠珊的方案遭否決後，向她提出不信任動議，以解散國會，提前大選。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）曾表示，若工黨重新掌權，新政府將與歐盟重新商討脫歐安排。聽起來容易，惟實際執行時不僅要得到國內民眾的支持，更重要的是得到早已堅稱協議不能重新談判的歐盟成員國一致首肯，談何容易？

那麼，推動二次公投又可行嗎？若要再辦公投，國會須通過相關法規，這亦意味着脫歐程序須要延長。縱然歐盟已着手準備，但以二次公投「了解民意」，又是否真正能夠化解社會分歧呢？事實上，公投只是少數服從多數的遊戲，動輒把未有廣泛共識的議題，訴諸公投方式解決，說穿了只是把多數人的意願，強加於少數。或許，經歷兩年多的討論，現時英國國民漸漸了解到脫歐弊多於利，可是現時仍有為數不少的脫歐支持者，一旦二次公投成功翻盤，決定留歐，不但令「首次公投」變得兒戲，也難使脫歐派心悅誠服。

歸根究柢，現時英國騎虎難下，或多或少是一眾目光如豆的代議士自招的惡果。

《衛報》報道指，歐盟預期草案會遭否決，數周後英國政府會提出押後脫歐期限。有歐盟官員稱，如果屆時文翠珊仍然留任，且提出需更多時間以取得國會議員支持，歐盟可能會提出將脫歐期限延至7月。（Getty Images）

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代議士應有承擔

前首相卡梅倫作出政治賭博，以讓民眾做出「正確決定」為名，試圖藉公投來弱化英國疑歐派的聲勢，豈料把英國拋入政治漩渦。過去脫歐派天真地向民眾推銷「魚與熊掌兼得」的脫歐方案，同樣是沒有克盡己任，脫離政治現實，選擇性地向選民陳述有利自身立場的理據，令好些選民在未知悉全盤資訊下作出決擇。結果在親歷脫歐亂象後，愈來愈多人支持留歐。

誠如約翰．霍普金斯大學的教授Matthias Matthijs指出，很多脫歐的支持者從未理解到自貿區（free trade area）、關稅同盟（customs union）和共同市場（common market）之間的差別⋯⋯而生產要素自由流動只能出現在後兩者的組合，故離開關稅同盟和共同市場，也意味着重設邊境（假設科技維持現有水平）。現時爭吵不休的北愛邊界問題，正是魚與熊掌不能兼得的例子。這點不論是脫歐還是留歐派，都需要向民眾清楚交待現實，好讓民眾作出決定。

脫歐大限將至，文翠珊卻仍然夾在歐盟與英國之間進退維谷。（資料圖片／GettyImages）

兩年多的脫歐歷程，不單反映民眾的共識至關重要，亦是時候反思代議士在政權和群眾之間的角色。代議士本為上述兩者之間的橋樑，責任不只是監察政府、反映民意，也須藉自身的專業知識，引領輿論走向，作出符合社會長遠利益的決定。但綜觀近年的環球時局，不少政客為討好選民，無視制度和社會現實，開出空頭支票，反為社會動蕩埋下種子，受苦的卻是自覺被充權的選民。

脫歐鬧劇發展至今，所造成的社會撕裂難以一朝修補，不論是二次公投或是重新大選，英國更需要一個勇敢承擔、顧全大局的政治領袖，坦誠地告知民眾的現實處境和可行選擇。即使要推翻公投結果，令一眾政治人物成為國際笑柄，亦總比無序脫歐的社會亂局為好，這也是民主制度中的寶貴一課。