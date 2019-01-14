【英國脫歐】歐盟「保證信」：承諾避免用上「補底方案」

英國脫歐協議周二（15日）將由下議院表決，在它甚有可能被否決之際，歐盟及英國首相文翠珊周一（14日）互發信件，想藉此讓英國議員安心，同意讓協議過關。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在一封聯署信件中回答來自文翠珊的問題。

歐盟在信中向文翠珊表示，歐盟將信守承諾，尋找方法避免導致需要使用「補底方案」（backstop plan）的情況。歐盟承諾會在2020年底前與英國達成後脫歐的貿易協議，避免採用「補底方案」。

為避免英國脫歐後愛爾蘭與北愛爾蘭之間重新建設邊境檢查，英歐雙方都同意要有「補底方案」。方案提出在未能解決邊境問題之前，暫時將北愛爾蘭留在歐盟單一市場以及關稅同盟中，但這變相造成英國「國家分裂」。方案內容及期限，是讓協議獲得英國議員同意的最大障礙。

歐盟「最鄭重」承諾 被嫌沒法律約束力

歐盟在強調信中沒任何內容可被視為跟2018年12歐盟與文翠珊同意的條約草案有不一致之處。兩人在信中寫道，與此同時，歐盟領袖對將快速達成貿易協議的承諾，是有法律價值的，是聯盟以最鄭重的方式給予承諾。

信中寫道，即使英歐未能趕在目標日期前達成貿易協議，英國可選擇延長過渡期，以避免「補底方案」實行，這意味可避免北愛爾蘭出現「硬邊界」。而就算「補底方案」真的實行，都只會是暫時性質，直至隨後有一個能取代它的協議出現為止——這新協議將確保北愛及愛爾蘭不會有「硬邊界」。

文翠珊評論這封信時提出，它對一些議員來說或遠遠不夠。北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）副黨魁杜立志（Nigel Dodds）接受英國廣播電台（BBC）訪問時說：「這封信不是有法律約束力。」