《環球時報》反駁杜魯多武斷　指走私毒品在中國屬重罪

中國大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周一回應判決結果指，中方此舉武斷。 中國《環球時報》同日刊登社評反駁杜魯多，批評武斷的是加拿大，而非大連法院。文章又指，華為孟晚舟被捕事件後，加拿大和部分西方輿論第一時間就將此案與孟晚舟事件聯繫起來，形容這種無理推測是對中國法律的粗暴輕視。

文章提到，杜魯多的言論反映加拿大方面對法院判決進行價值判斷，而非法律對照，指走私毒品在中國是重罪，加拿大法律沒有死刑，但中國刑法對毒販的死刑規定十分嚴厲和明確。社評也稱，近來加拿大輿論一直在說中國將此案「政治化」，但反斥加拿大方面恰恰在做將法律政治化的表演。

另外文章亦形容加拿大近來像是有點「中邪」，熱衷於拉攏美國和其他西方國家為其發聲，好像這會有利於迫使中國屈服。文章稱，這是對中國法律和中國國家意志的雙重低估，又指加拿大會碰壁，形容中國對自己法律和國家利益的堅持是加方以為一推就倒、但實際上卻很堅硬的牆。

中國大連市中級人民法院周一（14日）重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的走私毒品案，並決定判處他死刑。（美聯社）

（環球時報）