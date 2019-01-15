韓國防白皮書刪「朝鮮為敵」表述　交流順序中國先於日本

韓國國防部周二（15日）發表《2018年國防白皮書》，新版本刪除把朝鮮政權和軍隊視為敵人的表述，以及部分可能刺激朝鮮的軍事項目名稱。 另有日本傳媒發現，白皮書修改了周邊國家的交流順序，而中國的排序先於日本。

韓國國防白皮書每兩年更新一次，韓聯社報道，新版白皮書刪去「朝鮮為敵」的表述，籠統地把威脅和侵犯韓國主權、領土、國民生命和財產安全的一切勢力視為敵人。2016年的白皮書曾明確寫出「作為其主體的北韓（朝鮮）政權和軍隊就是我們的敵人」。

白皮書指出，韓朝曾於軍事對峙與和解合作之間來回搖擺，但2018年三度舉行首腦會談，朝美峰會也首次成行，為韓半島無核化與停轉營造嶄新的安全環境。

在軍事項目方面，白皮書刪去「殺傷鏈系統」（Kill Chain）和「大規模懲罰報復計劃」（KAMD）等可能刺激朝鮮的名目，並改用「戰略打擊系統」代替。

日本《朝日新聞》報道，新版白皮書刪除自2014以來有關「韓日擁有自由民主主義及市場經濟領域的共同價值觀」的表述。報道指，韓國與周邊國家的交流順序由先前的日本、中國、俄羅斯，改為中國、日本、俄羅斯。

韓國國防白皮書：日本媒體認為，韓國調後日本在國家交流的順序，原因包括兩國在雷達照射問題的爭議。圖為日本防衛省2018年12月公開有關韓方軍艦利用火控雷達，照射日本海上自衛隊巡邏機的片段。（視覺中國）

報道認為，由於韓日圍繞海上火控雷達照射的爭議，以及日本自衛隊懸掛旭日旗的問題，導致兩國關係混亂，從而使白皮書出現變化。

白皮書亦提及與日本主權有爭議的獨島（日本稱竹島），並重申不論從歷史上、地理上還是國際法上，獨島都是韓國固有領土，韓軍有捍衛主權的堅定決心和戒備狀態。

（韓聯社／朝日新聞）