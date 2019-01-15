日韓首次就海上衝突磋商無果　韓批評日方要求無禮

日韓就海上火控雷達照射問題，周一（14日）於新加坡舉行事務級會議。日方要求韓方公開當日艦艇雷達紀錄但遭拒絕，日韓在事件後首次磋商以失敗告終。

日本防衛省12月聲稱一架巡邏機遭到韓國一艘驅逐艦以火控雷達鎖定，事件為日韓近日就強徵勞工及「慰安婦」事件產生矛盾後，再次加深磨擦。兩國周一於新加坡舉行事務級會議，首次為事件進行磋商。

日方要求韓方就使用火控雷達鎖定解釋，韓方則要求日方就巡邏機低空威嚇飛行道歉。

不過日韓雙方媒體均報道，此次磋商沒有帶來進展。日本要求韓方公開當日艦艇雷達紀錄但遭拒絕，韓國國防部之後表示日本的要求「非常無禮」。國防部發言人崔賢洙批評，日本僅以部分雷達資料，要求韓國公開所有資料的做法令人「無法接受」。

民調逾四成受訪者認為應對日本「更強硬」

韓國《中央日報》報道，根據民調Realmeter及韓聯社電視台YTN綜合調查，發現有45.6%受訪者認為韓國政府應對日本態度「更強硬」，37.6%認為現在「對應態度合適」，只有12.5%認為政府「應自制」。

韓國社會普遍對日本近日就強徵勞工及「慰安婦」爭議視之為炒作，認為日本抗議無理。日本放送協會（NHK）評論新加坡的會議實為「各說各話」，事件相信會加劇雙方磨擦。

（日本放送協會／中央日報）