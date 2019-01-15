【華府停擺】42萬公務員有汗出無糧出　控告政府有得諗

美國聯邦政府局部停擺踏入第25日，總統特朗普（Donald Trump）周一（14日）仍「企硬」要求先有圍牆撥款再討論重開政府。這除了意味停擺僵局將會持續外，部分公務員更要無奈地面對「有汗出、無糧出」的苦況。 停擺至今未有結束徵兆，讓聯邦僱員深感不安，當地陸續有受影響僱員及工會控告政府，希望取回公道。美國過去也有相關先例，成功追討賠償。

聯邦政府局部停擺影響約80萬公務員，當中38萬人被迫放無薪假；42萬人須無薪上班，原因是他們屬提供「必要」服務的員工，例如是機場保安、監獄員工和交通管制員等。

美國現時約有12%聯邦僱員的年收入低於4萬美元（約31.2萬港元）。其中之一的國家稅務局（IRS）員工基弗（Paul Kiefer）經歷數周「無糧出」後，擔心自己未能繳交信用卡欠款、電費、租金，甚至是食物。

即使是收入較高者，失去收入來源也令他們十分苦惱。運輸安全局（TSA）職員特納（Brian Turner）稱，按揭還款、汽車和照顧兒童的洗費已花掉他們一半的收入，「無糧出」帶來更多影響。

華府停擺：一名美國聯邦政府僱員上周五在波士頓示威遊行，要求特朗普終止停擺，讓你們返回工作崗位。（美聯社）

左派智庫美國進步研究中心（Center for American Progress）稱，現階段華府欠薪已高達20億美元（約156億港元）。儘管過往經驗顯示，員工停擺過後一般可取回薪金，但以私人合約形式受聘的僱員卻未必如此。再者特朗普態度強硬，外界無法預測這次兩黨的撥款爭拗何時到終點，拿不到薪水的員工受到更大壓力，尤其是收入較低的一群。

有別於私人機構，法例訂明聯邦僱員不准罷工，貿然罷工亦令他們承受更大風險。因此，法律途徑便成為對抗的選擇之一。受影響的僱員可以依據《公平勞工標準法》（Fair Labor Standards Act），控告政府違反相關法例。

華府停擺：部分公務員如機場保安，由於需繼續提供「必要」的服務，令他們被迫無薪上班。（美聯社）

美國政府僱員聯合會（AFGE）2018年除夕代表兩名監獄管理局（Bureau of Prisons）員工控告政府自停擺首天便沒有支薪給僱員。全國財務僱員聯合會（NTEU）的會員有全國15萬名聯邦僱員，它亦代表一名邊防巡邏隊（Border Patrol）成員起訴政府。

美國華盛頓一間法律公司上周三代表5名分別來自司法部、交通部、農業部、國土安全部的員工，控告特朗普和4名局長，指他們違反憲法第十三條修正案中「強制奴役」的款項，強迫他們無薪上班。他們亦以政府不准許員工在無薪假期間做其他工作為由，指控當局違反第五條修正案。

該公司同時向哥倫比亞特區聯邦地區法院申請臨時禁制令，要求法院阻止聯邦政府剝削聯邦僱員。全國空中交通管理人員協會（NATC）亦指控政府在沒正當程序下非法地剝奪僱員薪金，要求法院發出禁令。

華府停擺：眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer，中）聯同美國政府僱員聯合會主席考克斯（David Cox，右）出席活動，討論政府停擺議題。（美聯社）

回顧以往案例，華府2013年停擺期間，有僱員起訴政府並獲勝。法院裁定，當局打破最低工資和超時工作的法例，需向受影響的僱員支付雙倍的欠薪。

現時有份參與起訴的律師卡托爾（Michael Kator）指出，他們並非要求賠償金錢損失，而是要求法院裁決，政府要員工無薪上班和不支薪等做法是屬於違憲和非法。

（綜合報道）