美政府停擺影響機場運作　安檢人員缺勤　旅客等候時間長

美國聯邦政府局部停擺周一（14日）踏入第24日，政府仍然重開無期。全國機場安檢人員缺勤比率急升，嚴重影響機場運作。部分機場因人手不足而需要關閉安檢閘口，亦有旅客需要等待逾一小時方可完成安檢程序。

運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）公布的數字顯示，全國的安檢人員缺勤比率周一達7.6%，比起一年前的3.2%大幅上升。

在全球最繁忙的哈茨菲爾德傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），部分旅客需要等待超過一小時方可完成安檢程序。乘客史密斯（Vincent Smith）形容機場「打蛇餅」一片混亂，他在機場中庭和行李認領區排隊，但15分鐘過去，僅向前移動了2英呎。

位於休斯敦（Houston）的喬治布殊洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）亦自周日（13日）起被迫要關閉B客運大樓的安檢閘口。

當局指，華盛頓杜勒斯國際機場（Washington-Dulles International）和亞特蘭大機場已實施緊急措施，應對大批員工缺勤的情況。發言人格雷戈里（Jim Gregory）稱，會與全國的機場和航空公司合作，盡量動用可以使用的資源。

政府停擺導致運輸安全管理局5.1萬員工需要無薪工作，部分人選擇請假並尋找其他可以即時支薪的工作機會，以支付房租和其他帳單。

（美聯社／紐約時報）