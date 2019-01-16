【英國脫歐】國會向協議Say No　倫敦政府面對五大情境

英國會下議院在香港時間周三（16日）凌晨以432票對202票否決文翠珊與歐盟達成的脫歐協議。英國距離3月29日的「脫歐日」僅餘73日，外界除注視英國會否如期放下歐盟成員國的身份，亦關注文翠珊（Theresa May）能否保住首相之位。首相發言人雖說她決心實現民眾的意願、帶領英國脫離歐盟，然而不論英國脫歐前景，以及她身為「脫歐掌舵人」的未來都存在變數。有可能出現的五種情況如下：

其中一個外界預計會發生的情境，果然在國會表決後出現：英國最大反對黨工黨提出不信任動議，投票會在當地時間周三舉行。在協議表決前已預言會對文翠珊政府提出不信任動議的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）形容，保守黨政府遭遇災難性失敗。文翠珊則對投票接示認同，認為可藉此測試政府的支持度。

北愛爾蘭民主統一黨早已聲明「反對協議，支持保守黨」，因此針對政府的不信任動議料難獲通過。

假如針對政府的不信任動議通過，它又不能在14天內通過信任動議，國會便會馬上解散，提前大選。惟即使保守黨政府因不信任動議下台，首相亦未必要辭職，文翠珊仍可率領該黨參加大選。首相才必須下台的情況是，保守黨未能在大選中贏得下議院過半數議席。

英國脫歐表決：國會以大比數否決文翠珊的脫歐協議，令英國前景繼續不明朗，而文翠珊同樣面對不信任表決，頓時變得面如死灰。（路透社）

《里斯本條約》第50條延長

英國或會尋求延長《里斯本條約》第50條期限，約3月29日的「脫歐日」押後。儘管延長《里斯本條約》第50條需要尋求歐盟成員同意，但歐盟內部實際已準備好英國提出延長的可能。

發生這情況的機會是最高的：因為不論英國要尋求再談判、舉行大選或重新公投，3月29日限期時間非常不足。因此不論最終結果如何，若然脫歐草案遭否決，延長脫歐時間是最可能浮上檯面的優先選項。

英國脫歐表決：文翠珊1月14日在英格蘭中部城市斯托克（Stoke-on-Trent）發表演說，稱如議員不投票通過，國會出現癱瘓的情況，這可能會完全阻止英國脫歐。（路透社）

文翠珊與歐盟再談判

文翠珊把保守黨內反對聲音認為「損害英國利益」的部分帶回布魯塞爾，與歐盟成員再談判。而實際除了留歐派外，脫歐派保守黨以及其他議員均不會反對文翠珊與歐盟再就草案談判。

其中一個理想的狀況是，歐盟看見英國否決草案，同意讓步再次談判，避免英國硬脫歐。不過若然歐盟決意不再談判，這情況將不會發生。

英國脫歐表決：英國首相文翠珊置身本國議員與歐盟的夾縫之間，能否做到轉身實在是疑問。圖為反脫歐社運人士1月16日在英國會門外示威。此人扮成文翠珊的模樣，登上豪華郵輪「鐵達尼號」的模型，藉此諷刺她帶領全英國邁向災難。（路透社）

舉行第二次脫歐公投

這是一眾留歐派議員及民眾的希望，若然留歐派成功說服工黨及其他議員支持，第二次公投或將會實現。但「反悔公投」同樣背負極大政治後果：若投票選擇留歐，則過去兩年英國的脫歐動作會成為「鬧劇」，成為國際笑話；若投票選擇脫歐，會令英國陷入更嚴重的分裂，同時亦令再次公投顯得浪費。不論結果如何，再次公投會令英國遭受衝擊。

英國舉行公投前需在國會通過相關法規，而在1月15日表決後至3月29日「脫歐日」前已沒有足夠時間舉行公投。倘若英國會再度舉行脫歐公投，「脫歐日」肯定要推遲。

英國脫歐表決：支持脫歐人士在國會下議院表決前，來到國會門外請願。人們高舉標語，有標語寫下「沒有協議？沒問題。」的字樣。（路透社）

英國「無協議脫歐」

若歐盟拒絕再談判，而英國始終無法取得脫歐草案通過下，英國將會陷入無協議脫歐，也就是所謂的「硬脫歐」。

硬脫歐對英國經濟帶來衝擊，同時惹來北愛爾蘭以致蘇格蘭的強烈不滿。文翠珊曾警告硬脫歐最終或會令「聯合王國不再聯合」，暗示國家或陷入分裂危機。

儘管國會已有工黨及部分保守黨議員極力阻止，但要在不談判又不延長脫歐限期的情況下將難以扭轉局勢。而對硬脫歐不滿的保守黨議員或宣告辭職，英國政局至3月29日前後將陷入一片混亂。

（綜合報道）