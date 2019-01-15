【英國脫歐】「無協議脫歐」衝擊堪憂　各行各業嚴陣以待

英國脫歐協議周二（15日）國會闖關，外界憂慮一旦它被議員否決，英國會出現無協議脫歐（no-deal Brexit）的情況。 英國工業聯合會（CBI）警告，無協議脫歐將會導致國內生產總值（GDP）最多萎縮8%，數千個職位或將不保。各行各業面對不明朗前景，紛紛做好準備、防範衝擊。

英國工業聯合會總幹事費爾貝恩（Carolyn Fairbairn）表示，無協議脫歐將對英國造成強勁、廣泛和持久的經濟後果，她並且指出無協議脫歐是不可能「有管理的」（managed）。她認為，商界或要面臨新關稅和增加成本。

英國廣播公司（BBC）指出，英國無協議脫歐後，將不再受歐盟條款約束，轉為跟隨世界貿易組織（WTO）的經貿條款。出入口貨品和服務或出現新關稅項目，導致營運成本上漲，物價亦會隨之上升。

英國以歐盟成員國身份與日本、韓國和土耳其等國簽訂的協議將會失效，雙方需重新談判相關條款。一旦關口協議有變動，貨運可能會受阻，影響製造業。

英國脫歐：假如英國出現無協議脫歐，邊境和港口將出現大混亂，影響出入口貨物的流動。圖為英國威爾斯（Wales）霍利黑德（Holyhead）港口，當地每日都有數以百計貨車卸貨至貨船，船隻再把貨品送到對岸的愛爾蘭。（視覺中國）

港口邊境物流或混亂

如果無協議脫歐成真，英國邊界和港口或會出現大混亂。英國機械製造業僱主聯合會（EEF）2018年11月的統計顯示，76%的EEF會員認為，邊境出現的延誤代表對其業務的風險。統計又顯示，62%的廠商正計劃在脫歐前囤積貨物，以防萬一。

在汽車業方面，不少公司在英國設廠，它們也對脫歐有不同準備。本田汽車公司（Honda）表示，可能於4月1日下令英國南部廠房停產6日，以評估邊界延誤對供應鏈和其他可能的干擾；4000名員工將派往訓練或處理維修服務。

寶馬集團（BMW）則表示，如果無協議脫歐影響其生產，將會自4月1起，關閉旗下品牌MINI位於牛津（Oxford）的維修廠房長達一個月。

英國脫歐：寶馬集團表示，一旦無協議脫歐發生，將會關閉旗下品牌MINI在牛津的車廠。（視覺中國）

金融科技初創公司同樣憂慮脫歐的衝擊，例如總部設於倫敦的網上匯款平台TransferWise正申請布魯塞爾的匯款牌照，期望業務不受脫歐影響。另一間美國電子支付公司速匯金（MoneyGram International Inc）亦已於布魯塞爾開設辦公室和獲得相關牌照。

無協議脫歐或會導致貨物短缺，倫敦警察局（Metropolitan Police）建議零售商考慮聘請更多保安人手，以應付前來搶購貨物的人流。

英國脫歐：英國首相文翠珊在國會表決前到一間工廠參觀。（視覺中國）

影響僱員海外工作或居留權

除了商界老闆面臨不安之外，一眾英歐兩地僱員和居民也大受影響。現時歐盟27國內有約130萬英國人，英國則有約320萬名歐盟公民。他們在英歐自由來往以及公民權利在2020年12月31日脫歐過渡期結束後屆滿。

在歐盟工作的英籍專家、或居於海外的英國國民料首當其衝。由於在無協議脫歐下，其身份未必獲承認，也導致他們未必能繼續在歐工作或居留；部分需遊走歐洲各國的英籍專家將大受影響；英歐雙方脫歐後會承認什麼專業資格的細節仍有待討論。

（綜合報道）