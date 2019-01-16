華府停擺持續　民調：逾半美國人認為特朗普需負責

美國聯邦政府局部停擺周二（15日）踏入第25日，眾議院就民主黨提出的臨時撥款、重開政府的議案審議，但因投票未達取得通過所需的三分之二票數，遭到否決。 總統特朗普多次將責任歸究在民主黨人身上，惟路透社以及國際市場研究機構易索普（Ipsos）周二（15日）公布民調結果顯示，超過一半美國人認為特朗普需為華府停擺負責。

最新民意調查在1月8日至14日進行，調查結果顯示，51%受訪者認為特朗普最需要為現今事態負責，僅25%受訪者認同聯邦政府應繼續停擺，直至國會同意撥款為止，結果與1月1至7日進行的類似調查相同。

調查結果同時顯示，認為民主黨要為停擺負責的受訪者上升兩個百分點，達34%；6%的人認為共和黨需負責，較上次少一個百分點。不過愈來愈多人認為，國會應撥款興建美墨邊境圍牆，43%受訪者認同國會應撥款建圍牆，較上次民調上升8個百分點。

民調又發現停擺對美國影響廣泛，近四成受訪者表示他們自己或親友受停擺影響。

路透社及易索普（Ipsos）在1月8日至14日進行調查，收集美國2,343名成年受訪者回覆，當中包括1,016名民主黨人，787名共和黨人及321名無黨派人士。

（綜合報道）