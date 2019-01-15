華府停擺阻住地球轉？耽誤科技發展　「指南針」方向更新要推遲

美國聯邦政府局部停擺周二（15日）踏入第25日，政府仍然重開無期。除影響政府內部80萬員工外，許多科技活動也受到影響，當中包括全球指南針的「方向更新」。 英國地質調查局（BGS）與美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）共同彙編全球地磁模型（World Magnetic Model，WMM）原訂周二（15日）發表更新，惟礙於政府停擺要延後兩周至月底；停擺亦導致當局無法審批電訊業的5G部署計劃，令當地5G發展在這個關鍵時期大受影響。

大家都知道指南針一端指向地磁北極，助我們辨別方向。不過原來這個地磁北極並非固定，過去40年更是加速「移動」，每年大概移動50公里。目前地磁北極的位置已由約100年前的加拿大北部海岸附近移至北冰洋，並正向俄羅斯西伯利亞方向移動。

全球地磁模型（World Magnetic Model，WMM）是地磁的標準模型，不但被廣泛應用在民用導航，英美的國防部及北約等組織亦以此作為導航及定位的參考。由於地磁北極不斷移動，有關模型每5年要修訂一次。

華府停擺：政府停擺導致全球地磁模型要延後兩周至1月30日才能更新。圖為該模型，當中白色星星為磁極。（BGS官網）

現行版本原本到2020年才需修改，惟地磁近年明顯變動，令模型已變得不準確，所以科學家此前決定採取罕見行動，提早在周二（15日）發表更新。不過礙於美國聯邦政府停擺，有關計劃要延後兩周至1月30日。

NOAA地磁學家許利亞（Arnaud Chulliat）擔心，如果美國政府持續停擺，發表日期可能再度延後。可幸的是，由於地磁改變的誤差仍非常微小，對普羅大眾的導航等並無實質影響。

The @SpaceX #Dragon cargo craft was released from the International Space Station's Canadarm2 robotic arm today at 6:33 p.m. EST. https://t.co/USaykHvYau pic.twitter.com/w9y5vV4LJG — Intl. Space Station (@Space_Station) 2019年1月14日

NASA及5G受影響

今次停擺亦影響美國許多科技部門運作，當中包括美國太空總署（NASA）。​NASA周日（13日）直播SpaceX的「龍」飛船啟程由國際太空站返回地球，但與以往相比，今次直播卻因停擺而缺少旁述解説。

美國5G發展亦受到影響，美國聯邦通訊委員會（FCC）的資金早在1月3日用完，此後已停止審批流程，這對當地電訊業的5G部署産生嚴重負面影響。委員會官員原定在剛結束的國際消費者電子展（CES）討論5G等問題，惟這些活動都因政府停擺而被取消。

此外還有美國食品藥物管理局（FDA）的新藥審批，今年以來還沒有一款新藥獲批。

（綜合報道）