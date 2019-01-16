美軍在敘利亞遇炸彈襲擊4死3傷　ISIS認責

敘利亞西北部城市曼比季（Manbij）市中心周三（16日）發生爆炸襲擊，當時正有一隊美軍車隊經過。美聯社報道，事件中有16人喪生。路透社引述一名美國官員表示，有4名死者是美軍士兵，另有3名美軍受傷。 極端組織ISIS之後宣稱承認責任，表示這是一宗自殺式炸彈襲擊，攻擊目標是外國聯軍的巡邏隊。

俄羅斯衛星通訊社引述消息人士指，爆炸發生在當地一家咖啡館附近，事發時曼比季軍事委員會（Manbij Military Council ）的數名領導人與某個代表團都在這家咖啡館內。

有現場目擊者稱，攻擊者的目標是美國人，又指在事件後，有軍事飛機抵達現場。

美聯社引述英國的敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）稱，爆炸導致16人死亡，包括平民和最少5名美軍支援的敘利亞士兵。

美國白宮表示，官員已經向總統特朗普全面講述事件，美方會繼續監察敘利亞的局勢。

美國總統特朗普（Donald Trump）2018年12月表示，已成功擊潰敘利亞境內的極端組織ISIS，將全面撤回駐紮當地的2000名美軍，招致國會兩黨批評。