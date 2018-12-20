特朗普撤回駐敘利亞美軍　恐為地緣政治帶來4大衝擊

美國總統特朗普（Donald Trump）周三（19日）宣布，已成功擊潰敘利亞境內的極端組織ISIS，將全面撤回駐紮當地的2000名美軍，招致國會兩黨批評。有意見認為，美軍撤離敘利亞不僅牽動戰地情勢，亦可能對地緣政治產生深遠影響。

敘利亞庫爾德武裝組織獲得美國援助，協助打擊極端組織ISIS，但土耳其視其為恐怖組織。（視覺中國）

庫爾德族戰士受威脅

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）上周三（12）宣布，將對敘利亞東北部的庫爾德自治地區發起進攻，以促進政治解決方案及合作。美國如今撤軍，等同置庫爾德盟友於「任由埃爾多安發落」的境地。

ISIS捲土重來？

美國從敘利亞撤出美軍後，能仰賴的ISIS情報將大幅減少。雖然美國領導的聯軍雖然對ISIS造成沉重打擊，但在鄰近伊拉克的敘利亞城鎮哈金（Hajin）附近，ISIS仍然控制好些村莊，這個恐怖組織可能潛入伊拉克重整旗鼓。

美國前外交官、新美國安全中心（Center for a New American Security）中東安全項目主任戈登堡（Ilan Goldenberg）表示，類似ISIS的恐怖組織可能捲土重來，促使美國重新插手干預。「我們即將犯下，過去20年裏在中東所犯的錯誤。」

美國《華盛頓郵報》指出，總統特朗普決定撤回駐敘利亞美軍，似乎正在重蹈前總統奧巴馬的覆轍──後者任內下令美軍撤出伊拉克，結果為ISIS及其他極端分子的冒起創造空間。（路透社）

壯大俄羅斯和伊朗勢力

敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）盟友——俄羅斯和伊朗暫無意撤軍。

俄羅斯將長期盟友敘利亞視為其重拾全球角色的戰略資產，而伊朗則認為，有必要保護身為什葉派分支阿拉維派成員的巴沙爾（Bashar al-Assad）。

美國哈得孫研究所（Hudson Institute）丹麥籍外交官帕雷洛普萊斯納（Jonas Parello-Plesner）認為，華府撤軍將使俄國成為決定性的敘利亞外部權力掮客。

恐怖分子或轉戰歐洲

一度雄踞敘利亞與伊拉克的ISIS，如今雖喪失絕大部分「國土」的控制權，但「爛船都有三斤釘」，不少ISIS支持者混跡於歐洲各地，猶如「定時炸彈」。過去數年，法國巴黎、英國倫敦、德國柏林等地紛紛成為極端主義分子的目標。

比利時前首相費爾霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）表示，美國撤出駐敘利亞美軍，是俄羅斯、伊朗、土耳其、土國代理人以及巴沙爾政權的勝利。

（法新社／中央社）