【英國脫歐】國內分歧嚴重　文翠珊身陷泥沼　歐盟會出手相救嗎

英國首相文翠珊周三（16日）避過在野工黨提出的不信任動議，以19票之差保住相位。而接下來，她要繼續處理棘手的脫歐問題。 一封來自歐盟的「保證信」曾是文翠珊的一絲希望，仍無力讓反對協議的議員回心轉意。面對英國國內嚴重分歧，在往後愈見崎嶇的路上，歐盟有可能成為文翠珊的「救星」嗎？

國會嚴重分歧 歐盟待英國出牌

「（英國）國會議員一直在說他們不想要甚麼。他們否決這份協議，他們不想無協議脫歐。他們現在要決定會同意甚麼。」對於英國國會面對的困局，歐盟如此回應。

從歐盟角度而言，球現時落在英國一方，布魯塞爾對現況實際上是無能為力。英國廣播公司（BBC）引述歐盟外交官指，文翠珊無需浪費燃料飛往布魯塞爾，明言不會召開特別峰會或者任何其他會議：「我們歐洲人今天或明天做任何事都無法解決這個問題。倫敦必須提出解決方案，然後我們決定能否接受。」

英國脫歐：首相文翠珊驚險捱過不信任動議。外界關注她之後會向國會呈上一份怎樣的新方案，歐盟也催促英方盡快澄清立場。（美聯社）

英國「紅線」不改 無協商空間

一直以來，歐盟明言現時的脫歐協議是唯一的協議，他們手中亦沒有任何後備計劃，甚至重申不會重開談判。

歐盟領袖深知英國國會議員不滿愛爾蘭邊界的「補底方案」（Backstop），但從來無跡象顯示歐盟願意在此事上讓步。布魯塞爾一再表明主張維護北愛爾蘭和平進程，亦會捍衛歐盟單一市場制度。歐盟領袖堅持，不會放棄自己的「紅線」，為即將脫歐的成員國而背棄愛爾蘭。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周三向歐洲議會表示，現時協議是根據英方「紅線」所得的「客觀」結果，包括持守1998年《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）的內容。他指，如果英國修改其「紅線」，例如放軟立場並考慮永久留在歐盟關稅同盟，歐盟願意開放討論。

不過文翠珊仍堅持自己的「紅線」，包括有序脫歐、保護聯合王國統一、擁有邊界、法律和財政自主，以及能夠讓英國有獨立貿易政策，也意味她無意留在歐盟關稅同盟。

英國脫歐：面對一片亂局，愈來愈多人質疑脫歐的決定，亦擔心無協議脫歐的代價會更大。示威者不禁問一句：「脫歐值得嗎？」（美聯社）

歐盟願推遲脫歐 為文翠珊爭取時間

那現時歐盟真的無法拯救文翠珊脫離水深火熱之中嗎？延長《里斯本條約》第50條看似是暫時最可行的方案。

歐盟領袖認為，文翠珊有機會提出延長《里斯本條約》第50條的脫歐程序時間。對歐盟而言，經過數月在脫歐問題上輪迴後，他們很有可能接受文翠珊的要求。德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）也形容提出延期是個合理要求。

鑑於歐洲議會將於2019年改選，為免要選出英國代表，歐盟傾向將脫歐期限延至7月前。但有消息人士透露，如果歐盟認為值得，能夠避免無協議脫歐，保護企業和歐洲公民免受重挫，布魯塞爾願意將期限延長更多，有指或會推遲一年至2020年。

歐盟外交官亦言，歐盟的立場將會在下周愈見清晰。要知道，能夠取得27國領袖的共識毫不容易，這份難得的團結也是布魯塞爾渴望維持下去的。

（綜合報道）