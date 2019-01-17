韓聯社：朝鮮高官金英哲抵京下午赴美

朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲原定周四至周五（17日至18日）到訪華盛頓，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行美朝高級別會談。 韓聯社周四（17日）報道，金英哲當日上午飛抵北京首都機場，並會在下午乘坐航班前往美國，陪同的朝鮮官員包括朝鮮統戰部統一戰線策略室室長金聖惠，以及外務省北美局局長崔康一。

鮮高官金英哲：金英哲周四（17日）約上午11時30分乘坐高麗航空JS251航班飛抵北京首都機場，及後乘坐中方提供的專車離開機場。（路透社）

韓聯社報道，金英哲周四約上午11時30分乘坐高麗航空JS251航班飛抵北京首都機場。朝鮮駐華大使池在龍到機場迎接，金英哲及後乘坐中方提供的專車離開機場，前往使館等地休息，討論構思對美談判策略，以為「金特會」做好籌備工作，預計他會在下午6時25分乘坐美國聯合航空UA808航班前往美國華盛頓。

金英哲會在美國東部時間周四（17日）晚飛抵華盛頓杜勒斯國際機場（Washington-Dulles International），預料會在周五（18日）上午會與蓬佩奧舉行美朝高級別會談，討論第二次「特金會」事宜；下午亦可能會與美國總統特朗普舉行會談或共晉晚餐。

報道引述消息人士稱，金英哲此前將回程機票改至周六（19日）下午3時35分，意味原定兩日的訪美行程將延長至3日，惟考慮到他的行事作風，他隨時可能改簽機票調整返回時間。

韓國《朝鮮日報》周二（15日）引述消息人士稱，在今次會談上，雙方將商討美朝首腦會談議題，即朝鮮無核化與相應措施。朝鮮銷毀寧邊核設施、美國設立聯絡辦公室、重啟人道主義援助等改善雙邊關係的方案被認為是兩國有力的談判籌碼。

（韓聯社）