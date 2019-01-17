【英國脫歐】威爾斯首席大臣：文翠珊應辭職

英國首相文翠珊（Theresa May）提出的脫歐協議草案周二（15日）在下議院遭遇近百年來最大敗仗。威爾斯首席大臣（First Minister of Wales）查克佛（Mark Drakeford）表示，文翠珊請辭是「憲法上適合的行動」。

威爾斯民族黨（Plaid Cymru）在威爾斯國民議會（National Assembly for Wales）動議要求反對「無協議脫歐」（no-deal Brexit），議員（Assembly Members, AMs）以37票對16票通過議案。

查克佛表示，文翠珊曾嘗試履行她唯一最重要的責任，她卻在國會中被擊敗了。惟後座議員要求支持第二次脫歐公投時，他拒絕這個請求。

威爾斯事務大臣凱恩斯（Alun Cairns）表示，文翠珊是被「選中」執行2016年脫歐公投結果的人。他向英國廣播公司威爾斯電台（BBC Radio Wales）表示，對脫歐仍抱持樂觀心態，原因是他不相信下議院會投票煞停脫歐。

英國廣播公司（BBC）報道，威爾斯在2016年公投支持英國脫離歐盟。而在1月15日的脫歐協議國會表決中，40名威爾斯國會議員中有34人投下反對票，僅6名威爾斯保守黨員支持方案。

（英國廣播公司）