華府停擺損害美國經濟　Uber等公司IPO或要延遲

美國聯邦政府局部停擺周四（17日）踏入第27日，不單是聯邦僱員，美國多間公司及機構同受到影響。叫車公司Uber和Lyft的上市計劃，更可能因為美國證券交易委員會（SEC）停擺而要延遲。

美聯社周三（16日）報道，美國政府局部停擺已進入第4周，本來負責監管金融市場的證券交易委員會，也大受影響。該機構約有4400名員工，大多數人都要放無薪假，包括律師及其他審批公司上市文件的員工。

報道指，這套上市文件審批流程通常需要2至3個月的時間，如今一直正在為未來幾個月上市而努力的公司，包括多個知名品牌如叫車公司Uber和Lyft、圖片分享網站Pinterest，還有一些生物科技和健康科學公司等，都受到影響，他們本來準備公開上市籌集資金。

報道稱，對於這些公司而言，停擺對他們的影響涉及數以十億計美元。至於對華爾街的金融公司來說，則是影響到數百萬美元的協助上市費用。

美國杜克大學學者考克斯（James Cox）表示，一些本來計劃春季上市的公司，最終上市時間有可能要推遲到2020年。

這次華府停擺事件成為美國史上持續時間最長的一次政府關門事件，超過80萬名公務員受影響，當中38萬人被迫放無薪假，42萬人須無薪上班。

（多維新聞網 / 美聯社）