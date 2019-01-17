【華府停擺】特朗普簽法案　保證政府重啟後出糧

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美國聯邦政府局部停擺踏入第26日，白宮周三（16日）宣布總統特朗普（Donald Trump）已簽署法案，保證會向停擺期間被迫放無薪假，以及無薪上班的聯邦僱員補發薪金。

參眾兩院上周以壓倒性票數通過法案，指只要聯邦政府全面重啟後便會向公務員補發薪水。特朗普簽署法案後沒有發表正式聲明，簽令過程亦未有開放予傳媒採訪。

《今日美國》（USA Today）報道指，雖然特朗普簽署法案，但並沒有特別指明員工何時可以取回薪金，當局亦僅稱會盡快發還。

政府停擺導致約38萬名員工被迫放無薪假，約42萬名提供重要服務的員工需要無薪上班。有聯邦員工上周收到薪金為零的糧單，並拍下照片上載至Twitter，以宣泄不滿和要求兩黨盡快解決問題。

↓↓聯邦員工上載薪金為零的糧單照片↓↓

華府停擺僵局持續，眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）周三去信特朗普，她以停擺影響保安措施為由，呼籲他押後原定1月29日於國會發表的國情咨文。

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（今日美國／中央社）

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