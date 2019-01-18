金正恩左右手訪美前夕　華府報告：朝鮮仍有嚴重威脅

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（17日）到國防部五角大樓公布新一份《導彈防禦評估》（Missle Defense Review），特別指出朝鮮是持續而嚴重的威脅，說法與他在七個月前宣稱「已經消除來自平壤的威脅」的立場有明顯出入。 朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲周四到訪華盛頓，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行美朝高級別會談。在這個背景下，這份報告針對朝鮮的措辭，或會引起平壤不滿。

《導彈防禦評估》是分析美國如何應對導彈攻擊，當中提到朝鮮、伊朗、俄羅斯及中國發展導彈的技術令華府憂慮。代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）承認這些國家的威脅，更提到朝鮮的導彈問題仍是重大關注。

該份評估內的用詞更顯得強硬，指「即使可能會有一條與朝鮮一同邁向的和平之路，對方依然是一個重大威脅，因此美國仍要保持警戒」。不過這種言論正值三名朝鮮高層官員訪問華府前夕出現，未知會否為特朗普致力遊說平壤棄核的目標帶來變數。

特朗普為應對多個國家日益增強的導彈威脅，宣布計劃有阿拉斯加部署20組陸基導彈防禦系統，聲稱可以保護美國所有城市免受導彈襲擊。同時亦表示太空將成為新戰場，《導彈防禦評估》建議重新發展新技術，包括開發太空用導彈防禦系統，但國防部官員強調有關武器仍是在初步研究階段。

導彈防禦評估：2018年12月，美國發射陸基神盾導彈防禦測試系統，成功攔截一枚中程彈道導彈。（美聯社）

《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述知情人士報道，國防部現時面對最大問題是能否迅速發展和開發新技術。有關戰略將鼓勵當局在既定採購軍備過程之外，評估新技術原型，提高開發速度。

五角大樓希望設置新的防禦系統，應對朝鮮的導彈威脅，最理想是能夠在導彈發射後，進入推進加速階段期間，將導彈擊落。未來F-35戰機有可能配備攔截裝置，部署於朝鮮海岸的無人機亦或配上高功率激光，用於擊落火箭。國防部亦會研究軍艦上的神盾（Aegis）導彈防禦系統能否擊落朝鮮的洲際彈道導彈。

副總統彭斯（Mike Pence）周三（16日）在國務院發表講話時，亦批評朝鮮未有在棄核承諾上取得進展，並稱美國仍正等待朝方能提出「解除威脅我們人民和地區盟友的核武具體步驟」。

（綜合報道）