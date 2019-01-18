【英國脫歐】工黨領袖請食檸檬　文翠珊致函郝爾彬籲盡快會面

英國首相文翠珊周三（16日）捱過不信任動議後，隨即約見各黨派代表協商脫歐協議草案。 但最大反對派工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）沒有答應文翠珊的會面邀請，反而要求對方先承諾排除無協議脫歐，以此為談判先決條件。文翠珊只好致函回覆指，有關要求「不可能」，促請對方參與跨黨派的討論。

文翠珊周四（17日）與各黨派代表會面，為脫歐問題尋求各方共識，包括在野工黨成員，惟工黨黨魁郝爾彬拒絕出席。郝爾彬要求文翠珊承諾排除無協議脫歐，否則不會參與討論。他形容，文翠珊將英國推往無協議脫歐的懸崖邊，促請對方放棄「紅線」，並指文翠珊與各黨派代表的會面只是噱頭，不是認真面對新現實的舉動。

文翠珊致函郝爾彬指，政府無權排除無協議脫歐的可能，因為根據法律英國將會在3月29日正式脫歐，除非國會通過脫歐協議，又或者英國選擇永遠留在歐盟。但她稱，推翻公投結果留歐為錯誤的做法。

郝爾彬重申，只要無協議脫歐的選項仍存在，會面只是浪費時間，並藉此勒索議員，讓他們在第二次表決時擔心國家會陷入無協議脫歐的混亂，因而投票支持脫歐協議草案。郝爾彬堅持提前大選是打破僵局的最好方法，又呼籲工黨議員不要與文翠珊會面。

（綜合報道）