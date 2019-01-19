金正恩特朗普2月再會　回顧半年美朝談判「甜蜜與吵鬧」

美朝無核化談判停滯不前，兩國領袖決定再次親自出馬推進。白宮周五（18日）公布，醞釀多個月的第二次美朝峰會將在2月底舉行，地點有待公布。 會面一旦落實，將是兩人相隔8個月再度同台亮相。這段時間美朝談判由關係火速升溫、至後來出現膠着狀態、朝鮮失去耐性出言警告，究竟雙方最大矛盾在哪裏？對新一輪峰又有何啟示？

首次峰會協議模糊

2018年6月12日，全球矚目的新加坡「特金會」上演，美國總統特朗普跟朝鮮領袖金正恩先來「世紀」握手，期間兩人有講有笑，氣氛輕鬆融洽。惟會談成果只是換來內容空泛的聲明，指「朝鮮將會推進朝鮮半島完全無核化」，惟時間表及核查機制等細節皆欠奉。

第一次峰會結束之後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾多次訪問平壤，討論落實朝鮮棄核進程。在2018年10月的一次，蓬佩奧事後還形容談判取得「實際進展」，特朗普更指進展之多「令人難以置信」。

第二次美朝峰會有望2月舉行：美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾多次赴朝談判。圖為他2018年5月上任國務卿之前秘密前往平壤，期間獲朝鮮領袖金正恩接見。當時兩人均笑容燦爛。（視覺中國）

朝鮮耐性漸失

朝鮮的確率先作出不少讓步，包括在外國記者見證下，拆除位於朝鮮東北部的豐溪里核試驗場，以及移除導彈引擎測試場設施。朝鮮亦如特朗普所言，停止了試射導彈及核試。不過在上述善意舉動之後，朝鮮被指拒絕全面披露核設施。

路透社2018年8月引述一份聯合國機密報告指，朝鮮實際上仍未停止發展其核武及導彈計劃。之後更屢次傳出朝鮮隱瞞多個秘密導彈基地。

及至2018年11月，朝鮮不滿情緒升溫，朝鮮官媒指金正恩還監督「新型尖端戰略武器」測試，被解讀為向美國「示威」，抗議華府一直不放寬對朝制裁。朝鮮外務省同月更發表聲明，警告美國如果不解除經濟制裁，朝鮮可能會恢復旨在擴大國家核武庫的「並進」（Pyongjin）政策。

第二次美朝峰會有望2月舉行：韓聯社2018年11月16日引述朝鮮官媒報道，朝鮮領袖金正恩監督「新型尖端戰略武器」測試，雖然未有透露武器詳情，但被視為向美國表達不滿。（路透社）

新加坡峰會一度告吹

被稱金正恩左右手金英哲，是朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長，他周五（18日）先後會見了蓬佩奧及特朗普，金英哲還帶了金正恩的親筆信轉交特朗普，白宮之後隨即宣布兩人2月底見面的消息，地點有待公布。

第二次「特金會」傳出多時，如今終於舉行有期，但具體能否舉行仍然存在變數。特朗普於上次峰會舉行前半個月，就指因為朝方的不友好表態而一度宣布取消會談。6月2日特朗普同樣在接待過金英哲之後，才宣布重啟會談。因此是次峰會能否順利舉行，仍然說不準。

新一輪會談要是成事，英國廣播公司（BBC）指出，兩人必須達成具有實質內容的協議，不能再拿着一份空泛模糊的聲明就當是「成功」。

（綜合報道）