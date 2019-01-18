朝鮮高官金英哲抵華盛頓　帶金正恩親筆信料轉交特朗普

朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲周四（17日）抵達華盛頓，預計周五（18日）與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，商討籌備第二次「特金會」。韓國《中央日報》同日報道稱，這位朝鮮首席核武談判代表帶同一封領袖金正恩的親筆信，準備轉交給美國總統特朗普（Donald Trump）。

金英哲周四下午6時50分（香港時間周五早上7時50分）抵達華盛頓杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），獲美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）接機。

《中央日報》報道稱，金英哲周四晚與蓬佩奧共晉晚餐；雙方周五舉行美朝高級別會談後，金英哲將拜會總統特朗普，並向對方轉交金正恩的親筆信。

值得留意的是，美國並無正式宣布金英哲訪美及美朝高級別會談一事，而蓬佩奧當日行程表亦是空白。美國智庫CAN公司朝鮮問題專家高斯（Ken Gause）接受韓聯社採訪時指出，這表明朝鮮和美國之間的對話已進入敏感時期，任何一方都不希望惹惱對方。

美國同日公布新《導彈防禦評估》（Missle Defense Review），指「即使可能會有一條與朝鮮一同邁向的和平之路，對方依然是重大威脅，因此美國仍要保持警戒。」報告發表正值3名朝鮮高官將訪問美國，未知會否影響美朝會談氣氛。

（韓聯社／中央日報）