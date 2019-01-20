【華為孟晚舟被捕】最後引渡期限迫近　美方未交文件

加拿大通訊社（Canadian Press）周日（20日）報道指，美國仍未提出引渡華為副董事長孟晚舟的正式要求，當局指1月30日是截止期限。 有熟悉引渡案件的律師指出，若美國錯過期限，孟晚舟最終或會獲釋。

加拿大司法部發言人麥克勞德（Ian McLeod）表示，美國尚未交出包括支持文件在內的正式引渡請求。他稱，1月30日是提交申請的最後期限，此後加國將有30天決定是否授權繼續處理案件。

熟悉引渡案件的溫哥華律師博廷（Gary Botting）表示，如果美國錯過期限，加國新上任的聯邦司法部長拉梅蒂（David Lametti）需依法釋放孟晚舟。

美國司法部拒絕就案件發表更多評論，但強調準備文件的過程不受華府局部停擺影響。渥太華律師貝恩斯（Donald Bayne）指出，美國在截期將近尚未遞交正式引渡要求的情況，並不罕見。

彭博社報道，拉梅蒂可拒絕引渡要求或下令舉行引渡聽證會，但報道同時指出他不能任意拒絕。博廷稱，以往的加拿大法官批准了約90%的引渡請求，原因是該國司法系統令當局幾乎不能反駁請求。

根據加國引渡法，自孟晚舟2018年12月1日被捕後，美國有60天時間正式提出引渡要求。孟晚舟目前獲准保釋，限制在溫哥華附近活動。

（綜合報道）